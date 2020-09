Äußerst unglücklich verlief der Start in die Saison für die C-Junioren des SC Greven 09 . Mit 0:1 verlor das Team gegen Eintracht Rheine – dabei wäre gegen den Gast sicher mehr möglich gewesen.

Die Hausherren starteten durchaus zuversichtlich in die Partie gegen einen Gast aus Rheine, der keinesfalls übermächtig agierte. Allerdings hatten die 09-er auch sichtliche Mühe, ihren Rhythmus nach der langen Pause zu finden und agierten in einigen Situationen übernervös. Folge dieser Spielweise war schließlich ein Fehler, der in der 16. Minute zum Gegentor führte. Danach agierten die Gastgeber zielstrebig und hatten auch deutlich mehr Ballbesitz, doch Chancen blieben Mangelware. Trainer Dominik Adler war aber nicht unzufrieden. „Die Jungs haben 70 Minuten lang Gas gegeben. Darauf können wir aufbauen. Wenn sie so weiterspielen, werden die ersten Landesliga-Punkte sicher bald kommen.“

Noch deutlich schlimmer lief es für die D-Junioren – sie kassierten gegen den gleichen Gegner eine satte 0:5-Niederlage. Bis zum Pausenpfiff lagen die Grevener nur mit 0:2 zurück und hatten noch Hoffnung. Doch danach brach das Team ein und kassierte drei weitere Tore zum Endstand.