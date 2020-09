Sipply und Grädler sind Clubmeister

Mit insgesamt 93 Startern wurde die diesjährige Clubmeisterschaft beim GC Aldruper Heide abgeschlossen. Das alleine war schon bemerkenswert. Ebenso auch die gezeigten Leistungen und die sprichwörtliche Spannung, die an den drei Meisterschaftstagen „in der Luft lag“.

Die offene Herrenklasse startete am Freitagnachmittag. 38 Golfer aus allen Altersgruppen gingen auf die Runden. Am Samstagmorgen starteten dann auch die Damen und die Teilnehmer der Altersklassen 50 und 65.

Am Ende des Tages setzte sich Stefan Grädler mit einer 77-er Runde klar an die Spitze des Feldes. Ebenso deutlich die Führung in der offenen Damenwertung. Eine tolle 74-er Runde brachte Pia Sipply nach Hause und damit sieben Schläge Vorsprung auf die Nächstplatzierten. In den Altersklassen 50 und 65 ging es ganz eng zu.

Der Sonntag war dann natürlich der Tag der Entscheidungen. Die Spielleiter Franz Alfermann und Lennart Horn hatten es den Golfern nicht leicht gemacht. Die Grüns waren noch schneller und die Fahnenpositionen enorm schwer zu spielen. Trotzdem waren die Leistungen durchweg besser als an den ersten Tagen.

Souveräner Clubmeister wurde Stefan Grädler mit insgesamt 242 Schlägen, zehn Schläge vor Justus Bettler (252). Auf Platz drei spielte sich Sebastian Hornung mit 255 Schläge.

Die Nettowertung „Herbstmeister“ gewann Heye Mellies (219 Nettoschläge) vor Markus Lohmann (219) und Christoph Heckmann (225).

Ebenso klar gewann Pia Sipply die offene Damenwertung. Der jungen Clubmeisterin reichten 156 Schläge zum Sieg. Sieben Schläge dahinter landeten Anna Semesdiek (163) auf Platz zwei und Anja Lux (164) auf Platz drei.

In der Nettowertung der Damen belegte Julia Semesdiek („Herbstmeisterin“) mit 150 Schlägen Platz eins, gefolgt von Conny Friedel (152) und Julia Frey (152 Schläge). Im nächsten Jahr wird auch die offene Damenklasse über drei Runden ausgetragen. Damit kommt der Club den sportlichen Ambitionen der Damen entgegen.

Spannend ging es in den Altersklassen 50 und 65 zu. Platz eins in der AK 50 der Herren belegte mit 168 Nettoschlägen Andreas Hummelt, gefolgt von seinem Bruder Jürgen „Zick“ Hummelt mit 169 Schlägen. Platz drei ging an Christoph Heckmann, der 171 Nettoschläge erzielte.

Die Nettowertung in dieser Klasse ging an Manfred Große Dahlmann (150 Schläge), Platz zwei und drei belegten mit je 155 Schlägen Norbert Pumpmeier und Bernhard Allerding.

Die AK 50 der Damen wurde von Biba Burgholz dominiert. Mit einer tollen 80-er Runde am ersten und 86 Schlägen am zweiten Tag siegte sie überlegen vor Susanne Kube (182 Schläge) und Gertrud Huckenbeck (200 Schläge).

Ingrid Webers gewann die AK 65 der Damen mit 189 Schlägen vor Kyong Soo Leistenschneider (198) und Angelika Hollenbrock (208 Schläge).

Zahlreiche Zuschauer verfolgten am Sonntag den Abschluss der Meisterschaften. An „Rudis Hütte“ und Grün der Bahn 18 wurden alle Teilnehmer mit Beifall empfangen. Jeder gute Schlag oder Putt wurde beklatscht. Kaffee, Kuchen, Grillwürstchen und kalte Getränke standen zur Verfügung und sorgten neben den guten Leistungen der Spielerinnen und Spieler für gute Stimmung. Fazit der Organisatoren um Spielführer Reinhard Werner: Trotz Corona-Beschränkungen war das Meisterschaftsturnier ein voller Erfolg.