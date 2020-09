BG Gimbte geht ein Licht auf

Es funktioniert beileibe noch nicht alles beim Fußball-Kreisligisten BG Gimbte. Doch trotzt des miserablen Saisonauftakts (0:4 gegen den TuS Altenberge ) blickt Trainer Daniel Helmes durchaus hoffnungsvoll in den Grevener Himmel – was einen einfachen Grund hat. Nach einem ersten Test funktioniert die Flutlichtanlage am heimischen Sportgelände (Helmes: „die spinnt ja manchmal“) tadellos. So steht dem Pokalspiel gegen GW Gelmer am heutigen Donnerstag um 19.30 kein technisches Hindernis m Wege.

Ein sportliches aber schon, wie der neue Coach zerknirscht zu verstehen gibt. „Wir haben eigentlich andere Dinge vor der Brust als ein Pokalspiel. Insofern hätte ich lieber trainiert. Aber gut, so können einige Akteure Spielpraxis sammeln.“ Das dürfte auch notwendig sein, denn nach der Partie gegen den TuS Altenberge kehrte bei den Blau-Gelben am Sonntag Ernüchterung ein. Der Gegner war zum Saisonauftakt eine Nummer zu groß für die Gimbter Fußballer, wobei Helmes sein Team grundsätzlich nicht chancenlos sieht in der Kreisliga A. „Bei uns muss noch einiges zusammenwachsen. Das ist auch völlig normal. Allerdings müssen wir aufpassen, dass die Saison nicht vorbei ist, ehe wir diesen Prozess abgeschlossen haben.“

Das grundsätzliche Defizit beim Aufsteiger: In der Kreisliga A werden Fehler härter bestraft, die Passgenauigkeit ist höher, es wird insgesamt schneller gespielt. „Daran müssen wir jetzt einfach arbeiten. Wir müssen uns schnell an die Liga gewöhnen.“

Insofern ist das Pokalspiel gegen den hohen Favoriten aus Gelmer eher eine zusätzliche Möglichkeit für die Hausherren, den Ernstfall zu proben. „Natürlich wollen wir gewinnen. Aber es geht erst einmal um den Meisterschaftsbetrieb“, sortiert Daniel Helmes die Partie richtig ein und denkt nicht in erster Linie an ein Weiterkommen. Immerhin – technisch gesehen hat die Generalprobe funktioniert – das ist ja schon mal ein Anfang.

B-Ligist DJK BW Greven hat die nächste Runde im Kreispokal erreicht. Gegen Fortuna Schapdetten setzte sich die Mannschaft von Sven Hehl mit 6:5 (1:1) nach Elfmeterschießen durch. Bernd Block hatte zum zwischenzeitlichen 1:1 getroffen.

Nach der regulären Spielzeit und der Verlängerung hatten die Grevener dann das Glück des Tüchtigen und setzten sich durch. Grevenes Trainer Sven Hehl war am Ende zufrieden mit der Leistung seiner Elf. „Das war ein intensives Spiel, aber wir haben am Ende verdient gewonnen.“