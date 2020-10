Die Wege des Spielplans sind mitunter unergründlich. Schon am zweiten Spieltag in Folge musste Falke Saerbeck nämlich zuhause ran – und das, allerdings auf eigenes Betreiben, auch noch zu ungewöhnlicher Anstoßzeit am Freitagabend. Am Ende wurde dieser irgendwie außerplanmäßige Fußballabend aber dann einer, der Saerbecks Coach Dragan Grujic bestens ins Konzept passte: „Das war wirklich gut – eine über 90 Minuten konzentrierte und konstante Leistung.“ Nicht mal 72 Stunden nach dem erst im Elfmeterschießen missglückten Pokal-Trip nach Uffeln gelang den Kickern aus der Klimakommune ein schickes 4:1 (2:1) über Brukteria Dreierwalde. Oder, und mit dieser Alliteration schreiben wir uns hoffentlich in die Herzen jeder Deutsch-Lehrerin: Falkes furioses Fluchtlicht-Festspiel!

Los ging es dabei mit einem seltenen Ausflug nach vorn: Stefan Winkeljann, hauptberuflich Defensiv-Allrounder, machte plötzlich rüber in Dreierwaldes Strafraum – und traf sehenswert zur frühen Führung (8.).

Mit ebendieser im Rücken, dominierte die Grujic-Elf die Partie, machte den Gegner jedoch unnötigerweise stark: Durch versiebte Chancen – und durch die nahezu einzige Schlafmützigkeit, die den Gästen zum 1:1 verhalf (25.).

Zu einer Zeit, da in sehr vielen Haushalten die Tagesschau läuft, folgten aber schnell wieder gute Nachrichten für die Falken: Noch vor der Pause schraubte Marco Schubert einen Freistoß direkt rein (39.), kurz danach legte er mit einem schwungvollen Dropkick gar zum 3:1 nach (51.). Nico Schäpermeier machte die Spaß-Veranstaltung perfekt – mit dem 4:1 (73.).