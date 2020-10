„Jede Spielerin besser machen“

Die Saison der Grevener 09-A-Jugend beginnt am 31. Oktober mit einem Heimspiel um 15 Uhr gegen den Tus Müssen-Billinghausen. Auch auf Trainer Lukas Theis warten besondere Herausforderungen, wie er in einem Interview mit dieser Zeitung erklärt.

Deine erste Saison als A-Jugendtrainer bei SC Greven 09 hat wegen der Coronapandemie anders begonnen als erwartet. Wie würdest du deinen Start beschreiben?

Theis: Grundsätzlich bin ich sehr gut in Greven aufgenommen worden. Allerdings hatten wir zunächst keinen persönlichen Kontakt. Daher organisierte ich mehrere Online-Trainingseinheiten, in denen ich versuchte, die Mädels fit zu machen. Zusätzlich dazu habe ich einen Trainingsplan für die Pause erarbeitet. In den Präsenzphasen konnte ich dann das erste Mal den Ehrgeiz und die Trainingsdisziplin der Mädchen kennenlernen.

Warum hast du dich für Greven 09 entschieden?

Theis: Der Kontakt zu Greven 09 besteht bereits seit mehreren Jahren, da ich als Stützpunkttrainer des Handballverbandes Westfalen die weiblichen Talente der Region in Greven betreue. Greven 09 ist im weiblichen Nachwuchsbereich einer der besten Vereine der Region. Hier wurde über mehrere Jahre richtig gute Arbeit geleistet, was man an der guten Ausbildung meiner Mannschaft sieht. Als Pia Schwitte mich kurzfristig ansprach, ob ich die A-Jugend trainieren könnte, sagte ich gerne zu.

Was für ein Trainertyp bist du und wie würden dich die Spielerinnen beschreiben?

Theis: Ich bin sehr ehrgeizig und erwarte das auch von meinen Spielerinnen. Ich verlange konditionell, taktisch und kognitiv viel, glaube aber, dass uns diese Art des Trainings in Spielen zu Erfolgen verhelfen wird. Ich verstehe mich als Teil des Teams, der dafür zuständig ist, jede Spielerin in jeder Einheit ein wenig stärker zu machen.

Die Oberliga-Qualifikation habt ihr mir Bravour bestanden. Woran habt ihr in der Vorbereitung am meisten gearbeitet?

Theis: Neben der konditionellen Vorbereitung wollte ich die Stärken der Mädels für das Zusammenspiel nutzen. Jede Spielerin sollte ihre individuellen Stärken in das Spiel der Mannschaft einfließen lassen können. Insbesondere im mannschaftstaktischen Verhalten konnte ich einige Probleme erkennen, an denen wir unter anderem an einem Trainingstag gearbeitet haben.

Was steht für die kommende Saison besonders auf dem Trainingsplan?

Theis: Es gibt noch einige Punkte, die wir für die Oberliga verbessern müssen. Das taktische Entscheidungsverhalten im Angriff und insbesondere das Spiel über den Kreis ist teilweise noch nicht optimal. Insgesamt möchte ich die Mädchen weiter so fördern, dass sie nach jeder Trainingseinheit merken, dass sie einen kleinen Schritt weiter gekommen sind.