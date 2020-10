Greven -

Von Sven Thiele

An Aufgaben mangelt es dem Stadtsportverband im Moment nicht. Viele Themen sind überdies zuletzt ins Stocken geraten. Das will SSV-Vorsitzender Werner Jacobs ändern. Wie, verrät er an diesem Donnerstag bei der Mitgliederversammlung des Dachverbandes.