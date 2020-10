Die Fußballer des SC Reckenfeld befinden sich in der Kreisliga B auf dem Vormarsch. Nach dem 6:2-Erfolg bei Vorwärts Wettringen 3 hat die Zilske-Elf Kontakt zur Spitzengruppe aufgenommen und nun gute Chancen, auch längerfristig oben mitzumischen.

In Wettringen spielten die Reckenfelder eine ganz starke erste Halbzeit, dominierten eindeutig das Spielgeschehen auf dem Platz und nutzten auch die sich bietenden Chancen konsequent. Nach 45 Minuten stand es so schon komfortabel 5:1 für die Reckenfelder, die nach dem Seitenwechsel dann beruhigt einen Gang zurückschalten konnten – der Sieg in Wettringen geriert angesichts der deutlichen Führung natürlich nicht mehr in Gefahr.

Die Torschützen beim Kantersieg am gestrigen Sonntag waren Pascal Zilske, Niclas Schott, Jonas Müller, Lukas Heinke, Kevin Strotmann und Andreas Wagner.

In der kommenden Woche genießen die Reckenfelder wieder Heimrecht und treffen auf den SuS Neuenkirchen 3. Gelingt der nächste Dreier auf dem Weg nach oben?