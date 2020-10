Weil sie im Angriff nicht richtig zündeten, kehrten die Landesliga-Handballerinnen des SC Greven 09 am Samstagabend mit einer 22:26 (12:11)-Niederlage im Gepäck von ihrer Auswärtspartie gegen den SuS Neuenkirchen zurück. „Das hatte nicht viel mit dem Spiel gegen den TB Burgsteinfurt zu tun“, zog Daniel Geers , der die Mannschaft zusammen mit seiner Frau Miriam trainiert, einen Vergleich zum 31:21 (11:9)-Kantersieg der Vorwoche.

Probleme bereitete den 09-Damen besonders die aggressive 5:1-Deckung der Neuenkirchenerinnen. „Damit sind wir nicht klar gekommen“, so Geeers. Zu oft ließen sich die Grevenerinnen im positionellen Angriff in Eins-gegen-Eins-Situationen verstricken, in denen sie dann meist den Kürzeren zogen. Auch die Tempogegenstöße funktionierten nicht so reibungslos wie am ersten Spieltag. Da reichte auch die gute Leistung in der Abwehr nicht, bei der Lenja Noetzel im Tor mit ihren starken Paraden herausstach.

Dennoch blieben die 09-Damen immer in Reichweite, hatten in der ersten Halbzeit sogar eine Zeit lang die Nase vorne. Mit einer Fünf-Tore-Serie machten sie aus einem 3:5-Rückstand (18.) eine 8:5-Führung (23.) und behielten bis zur Pause die Oberhand.

In der zweiten Hälfte gerieten die Gäste gleich ins Hintertreffen und fielen bis auf 12:15 (34.) zurück. „Da hatten wir ein paar unnötige Ballverluste“, informierte Daniel Geers. Zwar kamen die 09-Damen mit 19:20 (53.) und 20:21 (54.) kurz vor Schluss noch bis auf ein Tor heran, doch damit war das Ende der Fahnenstange erreicht. „Da war bei uns einfach die Luft raus“, meinte der Trainer. Bis auf 20:25 (59.) wuchs der Rückstand an, ehe das Spiel mit einem 22:26 (60.) schloss.

SC Greven 09: Noetzel, Hidding - Hübenthal (7/3), Austermann (4), Haxter (3), Ortmeier (3), Wagner (1), Lamboury (1), Socha (1), Langkamp (1), Meinke (1/1), Wienkamp, Lake.