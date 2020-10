Gimbte nur modisch weit vorne

Beim „etwas anderen“ Klub BG Gimbte tut sich so einiges. Neuerdings werben die heimischen Fußballer mit modularen Banden, am Rande des Geländes entsteht gerade eine Art Sportpark für Jedermann und in der Halbzeitpause wirbt Theo Große-Wöstmann für den nagelneuen Merchandising-Shop von BGG – na sowas! Nur auf dem Platz, da ist die blau-gelbe Gimbte-Power noch nicht so recht angekommen. Der Aufsteiger in die A-Liga hat aktuell noch große Mühe, mit dem Tempo der meisten Gegner mitzuhalten und ein sportliches Niveau zu erreichen, das der Liga entspricht.

Das galt auch gestern für das Kellerduell gegen Eintracht Münster, welches mit 1:4 an die Gäste ging. Ein Ergebnis, das dem Spielverlauf entsprach. Vor allem in der ersten Hälfte spielten beide Kontrahenten schwach, wobei die Hausherren einen extrem unsicheren Eindruck hinterließen. Die Gäste aus Münster – beileibe keine Übermannschaft der Liga – hatte deutlich mehr vom Spiel, während das Team von Daniel Helmes gehemmt, phasenweise sogar chaotisch agierte. Völlig verdient aus diesem Grunde auch die beiden ersten Treffer in der Partie (23. Schmidt und 36. Elikmann), wobei die unsortierte Gimbter Hintermannschaft zwei Mal ziemlich schlecht aussah. Das 1:2 durch Dario Kemper (39.) fiel deshalb ziemlich glücklich aus.

In der zweiten Halbzeit sollte dann einiges besser werden bei den Gastgebern – aber letztendlich war das Gegenteil der Fall. Die Gäste aus Münster übernahmen das Kommando auf dem Platz und münzten ihre Überlegenheit auch in einen zählbaren Erfolg um. Schulze-Buschhoff und Klaus schraubten das Ergebnis auf 4:1 hoch. Diese bittere Niederlage ging am Ende in Ordnung.

Fazit: Blau-Gelb Gimbte schwingt sich außerhalb des Rasens in neue Höhen – auch rein modisch betrachtet. Auf dem Spielfeld ist die Innovationskraft der Blau-Gelben noch nicht angekommen.

„Wir hatten unsere Chancen, haben sie aber nicht genutzt. Die Mannschaft agiert verunsichert. Vielleicht war der Druck heute auch einfach zu hoch“, erklärte Trainer Daniel Helmes nach dem Abpfiff.