Spannende Trilogie mit Emsauen-Finale

Das schmuddelige Herbstwetter mit einem guten Glas Rotwein und einem noch besseren Buch auf dem heimischen Lounge-Sessel verbringen, nebenbei den Blättern beim Fallen zuschauen und die Tage möglichst ruhig angehen – kann man machen. Ist aber aktuell nicht die Sache von Sven Hehl , Trainer beim ambitionierten Fußball-B-Ligisten. Ihm wird in den kommenden Tagen nicht langweilig werden, obwohl Hehl auf ein übergroßes Maß an Spannung verzichten kann.

Auf den Coach und sein blau-weißes DJK-Team warten nämlich wegweisende Tage. Beziehungsweise – sie sind schon angebrochen. Am Wochenende setzte sich die Hehl-Elf mit 3:2 bei Borussia Münster durch – verbunden mit den drei Punkten war der Sprung auf Platz drei. Und für Sven Hehl Schritt eins der spannungsgeladenen Trilogie in den kommenden Tagen. Am kommenden Donnerstag folgt dann das zweite Spiel – nämlich das Topduell der Kreisliga B gegen Westfalia Kinderhaus (19.30 Uhr, in Greven). Der Tabellenzweite hat in sieben Partien schon 32 Tore erzielt – da wartet also jede Menge Offensiv-Power auf die Grevener, die ja selbst gerne vorne angreifen, anstatt hinten dichtzumachen. Eine durchaus explosive Gemengelage, die da am Donnerstag auf die Grevener waret.

Teil drei und damit der krönende Abschluss wartet dann am kommenden Sonntag. Dann geht es im Derby gegen die Reserve des SV Greven 09 (Anstoß 15.30 Uhr, Emsaue). Die 09-Zweite befindet sich – wie die heimische DJK auch – aktuell auf einem aufsteigenden Ast. Zuletzt gelang ein fulminanter 5:2 gegen Türkyem Münster. Am Donnerstag spielt die Elf von der Schöneflieth gegen den FC Gievenbeck 3 (Anstoß 19.30 Uhr). Danach geht es dann zur DJK. Aufregende Tage also für die heimischen Fußballer. Da spielen das Wetter und fallendes Laub nun wirklich keine Rolle.