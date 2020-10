Im Grunde muss es ja nur so weitergehen wie zuletzt. Nach zwei klaren Siegen, die einer Demonstration der Stärke gleich kamen, gibt es für die Fußballer des SC Greven 09 in der Bezirksliga keinen Grund, vom bisherigen Kurs abzurücken. Und an Zuversicht mangelt es den Beteiligten in der Schöneflieth überdies nicht. Allen voran Mirsad Celebic . Mit Blick auf seine Spieler gerät Grevens Trainer im Moment regelrecht ins schwärmen, wenn er über die Einstellung, die Trainingsbeteiligung und den Einsatzwillen berichtet: „Alles super. Solange wir diese Leidenschaft zeigen, wird es schwer sein, uns zu verdammt schwer sein, gegen uns zu gewinnen.“

An Selbstvertrauen mangelt es verständlicherweise beim Tabellenführer nicht. Gleichwohl sieht Celebic noch viel Luft nach oben: „Wir sind zwar schon sehr weit, aber auch noch weit weg von dem, was möglich ist“, betont der 09-Trainer vor dem Trip nach Neuenkirchen, wo es der SC Greven 09 mit der zweiten Mannschaft zu tun bekommt. Die schickt sich auch in dieser Saison an, eine gute Rolle in der Bezirksliga zu spielen. Celebic spricht gar von einem „top Gegner“, gegen den er ein Spiel auf Augenhöhe erwartet. Was auch zeigt: Bei allem Selbstbewusstsein, von Selbstüberschätzung sind die Fußballer des SC Greven 09 weit entfernt. Daran soll auch der jüngste Höhenflug nichts ändern.

Personell ist alles im Lot. Johannes Mennemeyer kehrt zurück in den Kader. Jonas Rüschenschulte fehlt.

SuS Neuenkirchen - SC Greven 09, Sonntag, 15 Uhr.