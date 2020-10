Abgezockt wie ein alter Hase und dabei doch noch so jung, avancierte ein Gimbter Spieler am Sonntag zum Matchwinner. Titus Hartweg , erst in diesem Sommer zu den Senioren gewechselt, verzückte nicht nur durch seinen Treffer zum Gimbter 1:0-Sieg bei der DJK Mauritz. Auch die Art und Weise, wie er in der 22. Minuten den Ball versenkte, ließ seinen Trainer staunen. Daniel Helmes war regelrecht begeistert von dem Auftritt seines Youngster. „Mit jugendlichem Elan hat er volle Kanne draufgeknallt“, beschrieb Helmes das Tor des Tages, dem eine Kopfballvorlage von Adam Kozakowski voran gegangen war.

Die Gimbter, in der vergangenen Woche ein gutes Stück vom Beweis ihrer A-Liga-Tauglichkeit entfernt, präsentierten sich im Kellerduell bei Mauritz von einer deutlich besseren Seite. Adam Kozakowski hatte gar vor der Pause das 2:0 auf dem Fuß. Doch der Routinier war nicht so kaltschnäuzig wie Titus Hartweg zuvor.

Auch den Münsteranern fehlte der letzte Biss vor dem gegnerischen Tor. „Mauritz war sehr verhalten“, wunderte sich Daniel Helmes über die zurückhaltende Spielweise der Gastgeber.

Die wenigen Chancen entschärfte Lennart Fisseler mit guten Paraden auf der Linie. Dass vor seinem Tor wenig anbrannte, dafür sorgten vor allem Peer Kösters und Felix Hehemann in der gut organisierten Gimbter Viererkette.

„Ich bin sehr zufrieden“, meinte Daniel Helmes nach dem knappen Erfolg. Zufrieden mit der Einstellung, dem Willen und ganz besonders mit dem beherzten Auftritt von Titus Hartweg, der Gimbtes zweiten Saisonsieg einbrachte.