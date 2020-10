Von gefasst bis betäubt. . .

Für einen kurzen Zeitraum war so etwas wie vorsichtige Normalität in den Sportbetrieb zurückgekehrt. Dieses zerbrechliche Stückchen Alltag ist schon wieder Geschichte. Eigentlich ab dem kommenden Montag, faktisch aber ab sofort steht der Sport still. Der Schlüssel wird umgedreht, ab sofort geht für mindestens vier Wochen nichts mehr auf den Sportplätzen und in den Grevener sowie Saerbecker Hallen. Die Verantwortlichen wirken gefasst, zum Teil aber auch wie betäubt.

„Wir haben den Spielbetrieb, aber auch das komplette Training nach einer entsprechenden Empfehlung des FLVW mit sofortiger Wirkung eingestellt“, sagt Frank Blom , Abteilungs-Leiter der Grevener 09-Fußballer. Bevor am Sportgelände Schöneflieth der Letzte das Licht ausmacht, glühen die Drähte aber erst einmal heiß. „Wir haben jetzt die Aufgabe, diese Entscheidung in alle Bereiche zu kommunizieren. Wir müssen Trainer, Eltern und Spieler über unsere verschiedenen Gruppen informieren“, sagt Blom, der mittelfristig einen äußert negativen Effekt befürchtet: Wie soll man junge Sportler, Talente, Kinder an einen Vereinen binden, der keinen Sport anbietet, dessen Kerngeschäft zum Erliegen kommt? „Da sind wir natürlich am Ball. Die Trainer und Betreuer haben jetzt die Aufgabe, sich etwas einfallen zu lassen. Etwa Trainingseinheiten, die per Video vermittelt werden. Es ist natürlich besser, man kann auf dem Fußballplatz einen langen Pass schlagen. Aber das geht aktuell halt nicht. Da müssen Alternativen her, damit das Vereinsleben weitergehen kann.“

Beim Reit- und Fahrverein Grevenploppen nach den Beschlüssen der Bundesregierung etliche Fragen auf, nicht alle können – trotz bester Vorbereitung – beantwortet werden. „Wir haben eigentlich alles in der Pipeline und können sofort reagieren, denn wir kennen die Situation ja noch aus dem Frühjahr. Insofern werden wir alles hinbekommen und die neuen Bestimmungen strikt umsetzen. Allerdings warten wir noch auf konkrete Anweisungen des Verbandes“, erklärt Anja Venschott , Sportwartin des RuF Greven. Und zählt auf: „Es gibt einen Unterschied zwischen Amateur- und Berufsreitern. Während der Amateursport eingestellt wird, dürfen wir bei den Berufsreitern noch hoffen, dass es weitergeht. Aber im Prinzip müssen ja alle Pferde bewegt werden. Wie soll das konkret funktionieren? Zudem stellt sich natürlich die Frage, ob Reitsport auch Kontaktsport ist? Voltigierer haben auf jeden Fall Kontakt, der einzelne Reiter aber nicht, wenn er mit seinem Pferd trainiert und die entsprechenden Abstände zu anderen Aktiven einhält. Wir gehen jedenfalls davon aus, dass wir unsere Pferde – in welcher Form auch immer – weiterbewegen dürfen“, erklärt Venschott. Sie sieht sich und den Grevener Verein auch für den zweiten Lockdown gut aufgestellt. Aber: „Schlimm wäre es, wenn wir unsere externen Reiter nicht mehr auf die Anlage lassen dürfen.“

Konrad Dömer, Jugendwart beim Golf-Club Aldruper Heide, wartet mit seinen Vorstands-Kollegen noch auf eine Entscheidung des Landesverbandes. Die grundsätzliche Fragestellung dabei: Ist Golfen eine Individualsportart, oder fällt sie unter den Gruppenstatus? „Der Deutsche Golfverband geht davon aus, dass Golf – natürlich unter Berücksichtigung der besonderen Einschränkungen – weiter gespielt werden darf. Turniere und Gruppenveranstaltungen sind natürlich ausgeschlossen. Aber was ist beispielsweise mit dem Training?“, fragt sich Dömer, der allerdings auch Verständnis dafür zeigt, wenn der Sport für einen kurzen Zeitraum zum Erliegen käme. „Ich sehe mit Schrecken, wie die Infektionszahlen hochschnellen. Vielleicht muss da jetzt einfach durchgegriffen werden.“

Auch Werner Jacobs, Vorsitzender des Stadtsport-Verbandes Greven, wirkt angefasst. Bei Jacobs laufen bereits seit Tagen etliche Fragen bezüglich einer Ausweitung der behördlichen Schutzverordnung auf. „Bund und die Länder waren sich in dieser Sache ja einig wie selten zuvor. Allerdings gibt es viele Unsicherheiten bei den Vereinen. Was ist eine Individual-Sportart? Was ist mit den Segelfliegern, was mit den Tänzern?“, fragt sich der Grevener. Und wartet wie viele andere auf klare Antworten seitens der Verwaltung.

Beim SC Falke Saerbeck hat der erste Lockdown im Sport schon voll durchgeschlagen – nun steht der zweite an. „Wir sehen schon, dass wir bei den ganz jungen Sportlern wie den Minis nicht den Zulauf wie sonst haben. Diejenigen Talente, die schon im Verein sind, werden auch wiederkommen nach dieser Zwangspause. Das ist nicht die Frage. Probleme gibt es bei den Kindern, die noch gar nicht mit dem Sport angefangen haben. Werden sie noch zu uns kommen, wenn alles wieder normal läuft?“, hat Matthias Ahmann, Vorsitzender des Vereins, so seine Zweifel und befürchtet einen langfristigen Schaden für viele Vereine.

Fakt ist, beim SC Falke Saerbeck ist der Sportbetrieb mit sofortiger Wirkung zum Erliegen gekommen. Nichts geht mehr – zumindest im Monat November. „Danach“, so Ahmann, „geht es hoffentlich weiter, sobald die Infektionszahlen heruntergegangen sind.“

Bei DJK BW Greven warten die Verantwortlichen noch ab, bis die neue Schutzverordnung des Landes NRW tatsächlich in Schriftform vorliegt. „Klar ist aber, dass wir davon ausgehen, dass im Verein komplett alles heruntergefahren wird“, erklärt Vorstandsvorsitzender Sven Thiele. Es mache auch keinen Sinn, etwa Leichtathleten von Ballsportlern zu unterscheiden. Es gehe ja im Grundsatz darum, das gesellschaftliche Leben im November herunterzufahren, um die Infektionszahlen in den Griff zu bekommen. Sonderregelungen wären da wenig hilfreich. Thiele: „Wir müssen uns jetzt einfach damit abfinden, damit es danach hoffentlich wieder weitergeht.“

Die heimischen Handballer hatten bereits im Vorfeld entschieden, den Trainings- und Spielbetrieb auszusetzen. Zum Teil greifen die Maßnahmen der Ballsportler sogar weiter als die aktuellen behördlichen Bestimmungen. Handball dürfte im kompletten Jahr 2020 nicht mehr gespielt werden.