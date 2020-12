Im neuen Gewand präsentierte sich die 5.Verleihung des Kinder- und Jugendsportpreises durch den Kreis Steinfurt und die Sportjugend im KSB Steinfurt: unter Coronabedingungen als Livestream aus einem Fernsehstudio in Rheine. Fast 200 Zuschauer verfolgten zuhause das knapp 90-minütige Programm, das Landrat Dr. Martin Sommer und die Vorsitzende der Sportjugend, Anna-Lena Stienemann mit einer live-Einblendung eröffneten.

Moderator Uli Fischer, Vorstandsmitglied des KSB, führte souverän durch die Preisverleihung, bei der 18 Vereine für ihre Aktivitäten, die mit dem Schwerpunkt Klimaschutz und Nachhaltigkeit verbunden waren, mit dem Kinder- und Jugendsportpreis ausgezeichnet wurden, darunter aus Greven die DJK und der SC 09.

Als Gesprächspartnerin auf der Bühne stand Jurymitglied Pauline Blaszczyk vom Amt für Klimaschutz und Nachhaltigkeit zur Verfügung. In kurzen Interviews wurden die Projekte vorgestellt und die Hintergründe vertieft.

Die beiden Sonderpreise mit jeweils 1.000 Euro im Bereich Kinderschutz/Prävention sexualisierter Gewalt gingen an die DLRG OG Burgsteinfurt und an den TV Ibbenbüren. Die übrigen 16 Preisträger zwischen 100 und 400 Euro verteilten sich auf Aktivitäten im Bereich von Ferienmaßnahmen, Einzelveranstaltungen und Trainingsaktivitäten, die alle im Zusammenhang mit dem Nachhaltigkeitsthema standen, sei es die Abschaffung von Einwegmaterialien, mehr Fahrradaktivitäten als Alternative zum motorisierten Transport, Umwelttag oder Konzepte wie das Modell der grünen Bausteine in Emsdetten. Immer wieder wurden Vereinsakteure ins Programm geholt und es bestand die Möglichkeit für die Zuschauer, an Abstimmungen teilzunehmen. Ein rundes Format, so der Tenor der Beteiligten, die trotz allem auf eine baldige Rückkehr in die Hsallen hoffen.