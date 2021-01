Wie schon im vergangenen Jahr bietet die DJK BW Greven ihren Mitgliedern und denen, die es vielleicht noch werden wollen, die Möglichkeit, sich mit vielen Terminen innerhalb der Woche über den Lockdown zu Hause fit zu halten.

Es ist „the same procedure than every year“ – Weihnachten und Silvester mit den vielen Leckerein haben auf die Hüften und den Bauch angesetzt. Zudem haben viele, die aktuell zuhause bleiben müssen, auch deutlich weniger Bewegung. Das zeige sich dann an der Figur und bei der Ausdauer, schreibt die DJK in einer Mitteilung.

Laufen allein und zu zweit ist ja erlaubt. Aber die allgemeine Beweglichkeit geht doch verloren. Jetzt hätten viele Menschen durch den Abstand und die Masken weniger Erkältungen, aber bekämen mehr Probleme mit dem Bewegungsapparat. Dem gelte es nun effektiv entgegenzuwirken. Also ran an den Speck, so die DJK weiter.

Die Übungsleiterinnen rund um Silke Löbbert bieten über Yoga, Pilates, Body Fitness, Power Fitness, Tabata, Intervall-Training, Faszientraining, Zumba, Fitworkx und Rückenfitness an. Da sei für jung und alt, für weiblich und männlich auf jeden Fall etwas dabei.

Es gibt Online-Stunden am Vormittag. In dieser Woche startet die Ausstrahlung aus dem Sportraum des SportCentrums Emsaue. Benötigt wird dafür vorerst die Plattform „Microsoft Teams“. Das Grevener Team ist allerdings dabei, demnächst auf die Plattform „Zoom“ umzustellen. Wer also Lust hat, sollte sich diese beiden Programme ansehen und installieren.

Auf der Homepage der DJK gibt es eine Anleitung und den wöchentlichen Stundenplan. Bei Fragen hilft Silke Löbbert, 02571-57 76 38. Infos: ansonsten www.djk-greven,de/aktuelle-angebote/fitness-online.