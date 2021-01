Großes für Greven

Da rollt durchaus Beachtliches auf die Grevener Sportlandschaft zu. Mit dem TVE und DJK BW Greven planen zwei Groß-Klubs der Stadt im Sommer eine Fusion. Sie würden nach dem Zusammengehen zum größten „Player“ der Stadt wachsen.

Falls – und das dürfte in den kommenden Wochen und Monaten extrem wichtig in diesem Zusammenhang sein – beide Vereine es schaffen, einen Großteil ihrer insgesamt gut 3000 Mitglieder für diese Idee zu begeistern. Am 29. Januar soll – in diesen besonderen Zeiten zur Normalität geworden – eine erste virtuelle Zusammenkunft dafür sorgen, dass die Anzahl der Fragen, die im Zusammenhang mit der geplanten Fusion aufblinken, deutlich geringer wird.

Synergieeffekte

Davon gibt es aktuell jedenfalls noch reichlich, wobei die allerwichtigste sein dürfte, warum beide Vereine überhaupt eine sportliche (Elefanten)Hochzeit feiern wollen.

„Die Antwort ist aus unserer Sicht relativ simpel. Beide Vereine und damit sehr viele Sportler werden von einem Zusammenschluss profitieren“, erläutert Paula Windau , beim TVE Greven seit Jahrzehnten eine Institution und aktuell nun auch mit der Fusion betraut. „Wir haben derzeit etwa 1500 Mitglieder. Bei einem Zusammengehen mit der DJK würde sich die Zahl ungefähr verdoppeln. Dann wäre es auch möglich, professionelle Strukturen zu schaffen. Und die sind nötig. Einen Verein wie diesen nur ehrenamtlich zu führen, wird nicht machbar sein und ist auch nicht beabsichtigt. Es gibt einfach jede Menge Synergieeffekte für alle Beteiligten.“

300 Sportstunden pro Woche

Die Vorteile für die Mitglieder des angestrebten Großvereins: Eine professionelle, blitzschnelle Infrastruktur und ein geballtes Sportangebot unter einem Dach. „Aktuell ist es ja so, dass die DJK mit ihren Angeboten eher ein Jungens-Verein ist mit klassischen Sparten wie etwa Fußball. Der TVE ist dagegen ein Mädchen-Verein mit Abteilungen wie Turnen. Wir würden uns ja nahezu in idealer Form ergänzen“, meint auch Frank Simon vom TVE. Und Paula Windau ergänzt: „Falls dann jemand einfach einmal die Sportart wechseln möchte, oder auch zwei bzw. drei gleichzeitig betreibt, dann können wir allen Mitgliedern, egal in welcher Altersgruppe, immer ein gutes Angebot machen. Aktuell bietet der TVE etwa 130 Sportstunden pro Woche. Künftig könnten es dann gut 300 sein. Das ist doch ideal“, rechnen die beiden TVE-Verantwortlichen vor.

Stephan Bothe , Präsident der DJK, schlägt – wie nicht anders zu erwarten – in die gleiche Kerbe. „Es gab vor geraumer Zeit schon Untersuchungen, wie sich die Sportlandschaft in Greven entwickeln könnte. Wir haben seinerzeit schon überlegt, wie wir mit dem TVE kooperieren könnten. Relativ schnell ist dann die Idee für den großen Wurf gewachsen. Es gibt einfach viele Überschneidungen, was die Sportangebote betrifft. Und – das darf man sicher nicht vergessen – es gibt ein angenehmes Miteinander zwischen beiden Vereinen. Die Strukturen sind ähnlich, jetzt wollen wir einfach mehr Power reinlegen“, sieht Bothe eigentlich nur Vorteile in der geplanten Fusion. „Es gab schon einen Prozess, bei dem Stärken und Schwächen gegeneinander abgewogen wurden. Es macht jetzt Sinn, den großen Wurf zu wagen.“

Identität und Tradition

Allerdings macht sich der DJK-Chef – wie natürlich auch der künftige Kooperationspartner TVE – Gedanken darüber, ob und wie alle Mitglieder eingebunden werden können in das neue Konstrukt. „Da geht es um so Dinge wie Identität und auch um Tradition. Wir müssen uns natürlich auch mit diesen Dingen ausführlich beschäftigen. Es ist ja nicht alles in Stein gemeißelt“, möchte Bothe TVE-ler wie auch DJK-ler auf einem gemeinsamen Weg mitnehmen.

Dann – so hoffen alle Beteiligten – könne Großes in Greven entstehen.

Wie dem auch sei – alle an der Fusion beteiligten rechnen durchaus auch mit nachdenklichen Stimmen und Mitgliedern, die in den jetzigen Vereins-Strukturen verbleiben möchten. Nun geht es den Verantwortlichen darum, den Meinungsaustausch mit den vielen Vereins-Mitgliedern voranzutreiben – denn um sie geht es ja schließlich. (weitere Infos zum Thema auf dieser Seite).