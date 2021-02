Wenn man sich schon nicht besuchen darf, dann muss man sich halt virtuell treffen. Das dachten sich die Schwimmer des TVE Greven und jene aus Crowborough in Südengland, als sie sich zu einem internationalen Fitness-Training per Videokonferenz trafen.

Eigentlich hätten die Schwimmer aus Grevens Partnerverein im letzten Sommer zu Besuch in die Emsstadt kommen sollen, aber daraus wurde bekanntlich nichts. Auch eine spätere, virtuelle Austragung des Partnerschaftswettkampfes scheiterte an der Schließung der Bäder.

Aber so ganz ausfallen sollte der Austausch mit den englischen Freunden auch nicht. Somit organisierten Elliott Stevens vom Beacon Swimming Club und Jan Kleimeier von den TVE-Schwimmern ein internationales Video-Fitness-Training.

Unter der Leitung von Jan Kleimeier trainierten die rund 50 Schwimmer beider Vereine knapp eine Stunde lang zusammen. Bei einem Tabata-Training kamen sie dabei ordentlich ins Schwitzen. Zu rockiger Musik und mit zweisprachigen Ansagen verging die Zeit wie im Fluge, so dass am Ende zwar alle ziemlich platt waren, aber vor allem ihren Spaß hatten.

Nach einem kurzen Cool Down, als alle wieder bei Atem waren, nutzten dann die meisten noch die Gelegenheit, sich mit den Freunden auszutauschen. Schließlich waren alle daran interessiert, wie die aktuelle Situation im jeweils anderen Land gerade aussieht.

So erfuhren die TVE-ler, dass auch in England zur Zeit alles geschlossen ist, die Schüler im Homeschooling sind und sich die Schwimmer vom Beacon S.C. genauso nach dem Training im Wasser sehnen.

Bis es soweit ist, wird es wohl noch einige Zeit dauern. Somit bleibt den Schwimmern nur die Möglichkeit, an Land Sport zu treiben. Dies aber dann gerne wieder international – das Angebot zum „Gegenbesuch“ in Crowborough steht. Ob jedoch auch der reale Besuch der Engländer in Greven dieses Jahr nachgeholt werden kann, steht noch in den Sternen.

Aber eines ist sicher: Der nächste Austausch wird stattfinden. Fragt sich nur, wann. . .