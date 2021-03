Ulrich Den Aufstieg in der vergangenen Saison knapp verpasst, ging man hochmotiviert in die laufende Spielzeit und steht seit dem Lockdown inklusive Spielstopp im Amateur-Bereich auf Platz eins der Tabelle. Der Aufstieg ist möglich. Das weiß jeder – wäre da nicht Corona. Am Montagnachmittag gab der Fußball- und Leichtathletikverband (FLVW) bekannt, dass ein genereller Saisonabbruch – Stand jetzt – nicht eingeplant sei. Er sieht weiterhin die Chance darauf, dass einzelne Staffeln noch gewertet werden können. Nach gültiger Spielordnung ist dies möglich, wenn 50 Prozent der Spiele gespielt wurden. Darunter folgt eine Annullierung der Saison, an derem Ende weder Auf- noch Absteiger ermittelt werden.