Paula Windau vergleicht den Prozess mit einer Hochzeit: „Da fragt man sich auch: Welchen Namen möchten wir zukünftig führen?“ Im Falle der Sportvereine DJK Blau Weiß und dem TVE ist oft die Rede von einer Elefanten-Hochzeit. Wohlbedachte Worte, wenn sich die größten Player aus der Grevener Sportwelt für die Zukunft das Ja-Wort geben wollen.

Für den Feinschliff ist noch einiges zu tun. Windau gibt Einblicke: „Natürlich bringt die Fusion einen großen Teil an Mehrarbeit mit sich – auch deswegen, weil das ja zusätzlich geleistet werden muss.“ Und das vor allem im digitalen Raum. Beispiel: Am kommenden Freitag, 16. April kommen die Mitglieder zur Namensfindung und Logogestaltung des neuen Vereins zusammen. Um 18 Uhr soll die 60-minütige Veranstaltung los gehen. Die klare Botschaft bleibt: Alle sollen mitgenommen und größtmögliche Präsenz hergestellt werden. Leider könnten einige – vormals ältere Mitglieder – an den Meetings nicht teilnehmen, einen anderen Weg bietet die Corona-Pandemie bekanntermaßen aber aktuell nicht an.

Anfang März betonte Stephan Bothe vom DJK gegenüber unserer Zeitung noch: „Wir wollen die Leute mitnehmen und den Sport vorantreiben. Das geht nicht nur in digitaler Form, sondern nur in Präsenz.“ Seitdem hat sich die Pandemie-Lage nicht verbessert, der Fahrplan wird aber weiter eingehalten: „Corona bringt zwar einiges durcheinander, aber wir sind gut dabei“, so Windau. Der Fahrplan ist auf den Homepages beider Vereine einzusehen, Ende des Monats finden demnach die Mitgliederversammlungen statt – und im Sommer soll die Fusion stehen.

Die Namensfindung, die am kommenden Freitag angestoßen wird, solle laut Pressemitteilung spannend und ergebnisoffen gestaltet werden. Vorschläge und kreative Ideen sind gerne gesehen.

Um im Bilde der Hochzeit zu bleiben betonen die Verantwortlichen per Pressemitteilung: „Ein ganz neuer Name kann gefunden werden. Von der „Qual der Wahl“ will deswegen niemand sprechen.“ Und weiter: „Vielmehr von den Chancen, die sportlichen Ideale und Werte des Vereins in seinem Namen und seinem Logo sichtbar zu machen.“

Im Juni soll dann über die finale Version von Name und Logo in einem Mitgliedervotum entschieden werden.

Dass viel Resonanz entgegen kommt, wird bereits seit Monaten klar. Bei der Auftakt-Online-Veranstaltung im Februar nahmen bereits 150 Personen teil. Bereits damals berichtete Bothe von einer „sehr positiven Stimmung.“ Immer wieder erreichen die Verantwortlichen Fragen der Mitglieder. Die Aufregung ist groß. Durch konkrete Beschlüsse wie der ausgearbeitete Satzungsentwurf und die bereits angesprochene Transparenz könne sehr viel beantwortet werden. Auch weiterhin können sich die Mitglieder jederzeit an die Vorstände und Abteilungsleitungen wenden.

An der Veranstaltung am Freitag nimmt neben den Vertretern und Mitgliedern beider Vereine ein Marketing-Experte teil. Dabei sollen laut Windau vor allem Werte, Eigenschaften und Charakteristika gesammelt werden, die beide Vereine ausmachen – und für die der neue Verein in der Zukunft stehen soll.

Dies sei besonders wichtig, damit Grundlage und Leitplanken für die dann folgende Kreativphase der Namensfindung der Logogestaltung gelegt werden können.

Die Fusion beider Vereine, dass betont Windau, mache im laufenden Prozess immer mehr Sinn: „Wir stellen weiterhin viele Synergieeffekte fest. Sei es im digitalen Bereich, im Ausbau des Angebotes und der allgemeinen Professionalisierung.“