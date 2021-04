Der Countdown läuft schon seit geraumer Zeit – der Tag des endgültigen Abschieds ist auf den 29. April terminiert. Und auch den obligatorischen Blumenstrauß als Dank für die jahrelange Arbeit hat Werner Jacobs – diesmal vom Ausschuss für Kultur und Sport – bereits durchaus überrascht entgegengenommen. Die meisten Dinge sind also geregelt, wenn der Vorsitzende des Stadt-Sport-Verbandes den Staffelstab an seinen Nachfolger weiterreichen wird. Der wiederum steht schon längst in den Startlöchern.