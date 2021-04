Seit Montagnachmittag ist es amtlich. Der Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen (FLVW) ist dem Beispiel der meisten anderen Sportverbände gefolgt und hat die laufende Meisterschaftssaison annulliert. Die Nachricht kommt weder überraschend, noch sorgt sie in der Grevener Fußballszene für Unverständnis. Gleichwohl ist die Entscheidung für einen Verein besonders schmerzhaft. Dem SC Greven 09, wo nach der Demission von Mirsad Celebic ohnehin Krisenstimmung herrscht, bleibt zum zweiten Mal in Folge der Aufstieg in die Landesliga verwehrt. Seit Ende Oktober vergangenen Jahres ist in den Amateurklassen kein Spiel mehr angepfiffen worden. Auf den Plätzen herrscht gähnende Leere. Auch an Trainingsbetrieb ist – mit Ausnahme einiger Jugendklassen – vor dem Hintergrund steigender Inzidenzwerte und voller Intensivstationen vorerst nicht zu denken.