Greven -

Von Sven Thiele

Die Mitgliederversammlung von DJK BW Greven lieferte ein ziemlich seltenes und erstaunliches Ergebnis. Statt mit einem Mitgliederschwund zu kämpfen, verzeichnet der Verein sogar einen Zuwachs - und das in Zeiten der Corona-Pandemie. Den Trend zu bewahren sei jedoch auch die schwierigste Aufgabe. Auch deshalb strebt die DJK in naher Zukunft eine Fusion mit dem TVE Greven an.