Ja, wo laufen sie denn? Das ist hier, frei nach Loriot, die Frage. Denn ein Reckenfelder Frühling wäre so ganz ohne die Menschen in den orangefarbenen Trikots doch eher schwer vorstellbar. Sonntags, dienstags, donnerstags – dreimal pro Woche sind die Aktiven von „Run4Fun“ unterwegs. Manche rennend, manche walkend, alle plaudernd – und für gewöhnlich in großen Gruppen, niemals allein. Normalerweise. Das mit den Gruppen ist aber natürlich gerade total verboten. Trägt also tatsächlich bald nur noch die Müllabfuhr Orange?