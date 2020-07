Dem Zufall keine Chance lassen

Das dürfte allerdings nicht im Vorbeigehen zu erreichen sein, obwohl die Grevener ihren Kader für die kommende Saison noch einmal gezielt verstärkt haben. Die Schöneflieth-Elf gehört zum engeren Favoritenkreis. Dennoch setzte der neue Trainer Mirsad Celebic auf eine intensive Vorbereitung und will dem Zufall keine Chance geben. Die ersten Trainingseinheiten nach der langen Pause gestalteten sich entsprechend, auch in den ersten Testspielen hatten die 09-er keine Gelegenheit zum Müßiggang. „Das erste Spiel in Freckenhorst war ansehnlich, obwohl uns viele individuelle Fehler unterlaufen sind. Aber das ist ja ganz normal. Der zweite Test lief schon besser. Aber wir müssen uns weiter steigern“, erklärte C-Trainer Ulrich Peppenhorst nach dem 7:1 gegen Klub Mladost, „Im Prinzip sind wir erst bei 40 Prozent unseres Leistungsvermögens.“

40 Prozent werden jedoch kaum reichen, wenn die 09-Erste am heutigen Donnerstag zum nächsten Testspiel antritt. Um 19.30 Uhr trifft die Celebic-Elf auf den Westfalenligisten GW Nottuln . „Da werden wir richtig gefordert“, weiß Peppenhorst. Er und Mirsad Celebic halten für die 09-Protagonisten eine besondere Motivationsspritze bereit. Sollte gegen den starken Gast ein Sieg herausspringen, winkt ein freies Wochenende. Bei einer Niederlage wird am Freitag trainiert. „Und zwar nicht im Sparmodus“, lässt Peppenhorst durchblicken.

Die Partie sollte ursprünglich in Gimbte ausgetragen werden. Doch angesichts des organisatorischen Aufwandes – Stichwort Hygiene-Konzept – wird nun doch auf heimischem Rasen in der Schöneflieth gespielt.

In der kommenden Woche stehen dann neben weiterer Trainingseinheiten einige Untersuchungen mit wissenschaftlichem Hintergrund auf dem Programm. Peppenhorst: „Danach werden wir wissen, wie es körperlich um uns bestellt ist.“