Der ungetrübten Vorfreude auf die Weihnachtsfeier stand aus Sicht des A-Ligisten Fortuna Gronau nichts mehr im Weg. Wie in diesem Fall von den Blau-Schwarzen und Trainer Orhan Boga erhofft, wurde die Nachholpartie in Ellewick schon am Samstag wieder vom Spielplan gestrichen. Und in der Landesliga bleibt den Fortuna-Frauen heute die Fahrt nach Flaesheim erspart.

Es sollten natürlich nicht die einzigen Absage für dieses Wochenende bleiben.

Auch der SV Heek wird heute nicht gegen GW Lünten antreten. Und schließlich meldete sich am Mittag auch SG-Trainer Carsten Minich: „Die Partie gegen SuS Stadtlohn 2 fällt aus.“

Und während in der Kreisliga A2 die Begegnung GW Hausdülmen - E. Coesfeld abgesetzt wurde, bleibt heute auch Kreisliga B1-Spitzenreiter FC Epe 2 eine Partie auf rutschigem Geläuf erspart, wo dem Zufall sicherlich Tür und Tor geöffnet wären – was nicht im Sinne des Klassenbesten wäre. Zum zweiten Mal wurde das Spiel beim 1. FC Oldenburg-Ahaus abgesetzt. Ebenso findet die Partie von Verfolger TG Almsick gegen SV Gescher 3 nicht statt. Und die Sportfreunde Graes können sich die Fahrt zur Ellewicker Reserve sparen, weil die Plätze dort gesperrt sind.