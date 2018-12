Während die Gäste einen Sahnetag erwischten, passte bei Vorwärts wenig zusammen. Über kürzeste Entfernungen kamen die Bälle nicht an. „Ein gebrauchter Tag, wir hätten das Spiel besser absagen sollen“, meinte Trainer Hakan Zopirli angesichts der schwierigen Platzverhältnisse, mit denen nur Ibbenbüren zurechtkam.

Per Doppelschlag gingen die Gäste in Führung, Nick van Wezel verkürzte auf 1:2 (23. Min.). Vorwärts kämpfte, kam auch zu zwei guten Chancen, aber Ibbenbüren antwortete in der 30. und 32. Minute mit zwei weiteren Treffern zum 1:4.

Die Gäste waren bissiger, wollten unbedingt diesen Sieg. Ein Eigentor in der 74. Minute führte zum 1:5, das 1:6 folgte prompt. Lenny Hüsing traf ein zweites Mal für Epe (78.), in der vorletzten Minute jubelte Ibbenbüren zum siebten Mal.