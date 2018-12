Die „Tukkers“ profitierten davon, dass ihr Zweitliga-Konkurrent aus Waalwijk einen noch schwächeren Tag als sie selbst erwischt hatte. „Wir haben nichts zugelassen“, sagte Enschedes Trainer Marino Pusic und fasst damit die Harmlosigkeit der Gäste treffend zusammen. Auf der anderen Seite hatte Twente bereits nach fünf Minuten eine Großchance, als Stürmer Tom Boere an RKC-Keeper Etienne Vaessen scheiterte. Nach einem Standard gingen die Enscheder dann in Führung: Einen Freistoß von Aitor köpfte Innenverteidiger Xandro Schenk ungehindert zum 1:0 ins Netz (26.).

Auch nach dem Seitenwechsel waren es fast ausschließlich die Hausherren, die in einem mäßigen Duell die Akzente setzten. Tom Boere scheiterte zum zweiten Mal am herauslaufenden Torhüter Vaessen (48.). Tim Hölschers Schuss flog, leicht abgefälscht, über den Kasten (58.). „Wir hätten das Spiel viel eher entscheiden können“, ärgerte sich Trainer Pusic, dass er bis in die Schlussphase hinein um das Weiterkommen zittern musste.

Erst in der 91. Minute machte Jari Oosterwijk bei einem Konter mit dem 2:0 alles klar, als er Keeper Vaessen ausspielte und die Kugel ins leere Tor schob.

Nach dem Schlusspfiff hob Trainer Pusic vor allem die Leistung seiner Defensive hervor: „Die Mannschaft arbeitet hart, um die Lücken in der Abwehr zu schließen“, sagte er.

FC Twente: Drommel – Nacho, Bijen, Schenk, Ricardinho – Aitor, Brama, Smith (46. Hölscher / 86. van der Heyden), Espinosa – Oosterwijk, Boere (79. George).

Tore: 1:0 Schenk (26.), 2:0 Oosterwijk (90.+1).