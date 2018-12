Rätselraten endlich beendet

Bereits Anfang November wurden die Meisterschaften erstmals im Vechtebad in Schöppingen ausgetragen. Im Kampf um Bestzeiten gingen bei diesem vereinsinternen Wettkampf 37 Schwimmerinnen und 20 Schwimmer in 231 Einzelstarts an den Start, darunter auch einige neue Gesichter.

Um die Spannung zu halten, nahm der 1. Vorsitzende des SVE, Wolfgang Müller, zunächst die Ehrung der besten Einzelleistung der Jahrgänge 2009 und jünger vor und zeichnete Lotta Jäger und Fabian Storck mit Pokalen aus. Jäger erschwamm 179 Punkte über die Strecke 50 m Freistil, die sie in 0:41,19 Minuten mit Bravour meisterte. Storck legte die Disziplin 50 m Brust in 1:00,27 Minuten zurück und verdiente sich 73 Punkte. Bei den älteren Jahrgängen erhielten Natalie Nappers und Fabian Grätz diese Auszeichnung über jeweils 100 m Freistil. Nappers bewältigte diese Disziplin in 1:05,78 Minuten (463 P.), während Grätz diese Strecke in 1:03,22 Min. zurücklegte und hierfür 359 Punkte kassierte.

Bei der E-Jugend (Jahrgänge 2009 und jünger), die den größten Teilnehmerkreis bei den Vereinsmeisterschaften bildete, sicherte sich Lotta Jäger mit 811 Punkten den Titel der Vereinsmeisterin, gefolgt von Anika Storck (614 P.) und Valerie Kuzovlev (469 P.). Bei den Jungs wurde Fabian Storck Vereinsmeister mit 237 Punkten. Platz zwei ging an Jayden Dieker (80 P.), Platz drei an Tim Niehoff (41 P.).

In der D-Jugend (Jahrgang 2007 und 2008) freute sich Sophie Fleer mit 665 Punkten über den Titel der Vereinsmeisterin. Platz zwei ging an Kiana Winkelhorst (561 P.) vor Wiebke Wolter (549 P.) Bei den Jungen siegte Lennox Kuzovlev mit 652 Punkten vor Jan Schröder (636) und John Alexander Das (312).

In der C-Jugend (Jahrgänge 2005 und 2006) sicherten sich Franziska Schorr mit 922 Punkten und Collin Fischer mit 613 Punkten jeweils den Titel.

In der B-Jugend (Jahrgänge 2003 und 2004) lag Fiona Grätz mit 1364 Punkten an der Spitze vor Hanna Wenker (1067 P.) und Lea Paganetty (763 P.). Bei den männlichen Vertretern der B-Jugend freute sich Jonas Fleer über den Titel des Vereinsmeisters mit 1096 Punkten. Zweiter wurde Don Dominik Das mit 313 Punkten.

Es folgte die abschließende Siegerehrung der Gesamt-Vereinsmeister. Bei den weiblichen Teilnehmern setzte sich Jil Fischer (2002) mit 1970 Punkten als Gesamt-Vereinsmeisterin durch. Ihr am dichtesten im Nacken saßen die frühere Vereinsmeisterin Natalie Nappers mit 1822 Punkten und Seeke Hansen (1811 Punkte).

Bei den männlichen Teilnehmern löste Fabian Grätz mit 1438 Punkten Nico Amshoff ab, der hinter Fynn Hansen (1255 Punkte) auf Platz drei mit 1215 Punkten landete.