Offen – und zwar völlig offen. Denn die Grün-Weißen müssen sich um einen Nachfolger für Ahmet Durmaz bemühen und auf die Suche machen. Durmaz hört – für einige sicher überraschend – im Sommer auf. Das bestätigte er auf WN-Anfrage.

„Sportlich gesehen finde ich, die Mannschaft könnte am Saisonende einen Tapetenwechsel vertragen. Einen neuen Mann, der frischen Wind reinbringt“, begründet der Coach seine Entscheidung. „Ich bin jetzt im dritten Jahr Trainer hier. Bisher waren es ausschließlich erfolgreiche Monate und Jahre, in denen wir immer die Etappenziele erreicht haben“, so Durmaz weiter.

In der Tat. In seiner Premieren-Saison glückten Ahmet Durmaz und der Vorwärts-Reserve 2016/17 – wenn auch erst nach einem Entscheidungsspiel – der Aufstieg aus der Kreisliga B. Ein Jahr später retteten sich die Grün-Weißen in einem Entscheidungsspiel und hielten die Klasse. Und 2018/19? Da haben die Eperaner schon jetzt 24 Punkte nach 19 Matches auf dem Konto. Zum Vergleich: Im Vorjahr waren es 30 Zähler, aber nach 30 Partien. „Es stimmt“, sagt Durmaz. „Wir haben erneut einen Schritt nach vorne gemacht. Auch, wenn der Eindruck der vergangenen Wochen etwas täuscht. Aber das muss man relativieren. Wir hatten auch extreme Personalsorgen.“

Stillstand ist jedenfalls bei Epes Reserve nicht zu erkennen. Warum also die Entscheidung? „Ein Stück weit habe ich sie auch für meine junge Familie gefällt“, gibt Durmaz zu. „Unsere Tochter ist jetzt zehn Monate alt. Ich arbeite im Außendienst, bin oft auch in Rheinland-Pfalz tätig. Und am Wochenende dann noch die Spiele. Da sehe ich meine Tochter viel zu selten. Das möchte ich etwas korrigieren“, verrät der 32-Jährige. Zumindest so weit ihm dies gelingt. „Ganz ohne Fußball?“ Durmaz lacht. „Das kann ich mir, nein das will ich mir gar nicht vorstellen.“

Sich bei den Altherren etwas fit zu halten, wäre eine Option. „Vielleicht gibt es nach einer gewissen Auszeit aber auch eine Anfrage, die so interessant ist, dass es mich dann doch wieder juckt. Mal sehen.“

Noch bleibt Ahmet Durmaz ja die Zeit bis zum Sommer. „Dass wir die Klasse erneut halten wollen, ist keine Geheimnis. Aber wir stehen ja gut da, wollen so gut es eben geht abschneiden. Vielleicht ja sogar auf einem einstelligen Tabellenplatz. Warum eigentlich nicht?“