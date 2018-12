In diesem Punkt sind die Amateure in den unteren Klassen besser dran. Auch wenn der Nachholspieltag am vergangenen Sonntag größtenteils nur wiederum ausgefallene Spiele bescherte, haben die Mannschaften in den hiesigen Ligen am Wochenende spielfrei. Nach den Festtagen beginnt die (freiwillige) Hallensaison.

Unterschiedlich lang fällt die Winterpause in den verschiedenen Ligen aus. Nachfolgende Übersicht macht deutlich, wann die Saison 18/19 fortgesetzt wird und welche Nachholspiele – teilweise auch am Karnevalswochenende – noch zu absolvieren sind.

Frauenfußball-Landesliga

Nachholspiele:

BSV Brochterbeck - Fortuna Gronau (3. März)

Concordia Flaesheim - Fortuna Gronau (noch ohne Termin)

Wiederbeginn: 10. März

F rauenfußball-Bezirksliga

Nachholspiele:

u.a. Wacker Mecklenbeck 2 - Vorwärts Epe (10. Februar)

Wiederbeginn: 24. Februar

F rauen-Kreisliga A

Nachholspiele: SuS Legden - Fortuna Gronau 2 (1. März), ASV Ellewick - SG Coesfeld 2, SpVgg Vreden 2 - Union Wessum 2 (beide 3. März)

Wiederbeginn: 10. März

Herren-Bezirksliga 11

Nachholspiel: SV Lipp­ramsdorf - TSG Dülmen (10. Februar)

Wiederbeginn: 17. Februar

Herren-Kreisliga A1

Nachholspiele: SV Heek - GW Lünten (24. Februar), GW Lünten - VfB Alstätte (2. März), ASV Ellewick - Fortuna Gronau (2. März), SG Gronau - SuS Stadtlohn 2 (2. März)

Wiederbeginn: 10. März

Herren-Kreisliga A2

Nachholspiel: GW Hausdülmen - E. Coesfeld 2 (24. Februar), SuS Legden - GW Hausdülmen (2. März)

Wiederbeginn: 10. März

Herren-Kreisliga B1

Nachholspiele: TG Almsick - SV Gescher 3, 1. FC Oldenburg Ahaus - FC Epe 2, ASV Ellewick 2 - SF Graes (alle 2. März)

Wiederbeginn: 10. März

Kreisligen C 1 und 2

Nachholspiele: SG Gronau 2 - SV Heek 3, SV Heek 2 - SG Gronau 3 (24. Februar), SG Gronau 3 - SuS Legden 2, FC Vreden 2 - SV Heek 2, SV Heek 3 - FC Ottenstein 2, E. Stadtlohn 4 - SG Gronau 2 (alle 2. März)

Wiederbeginn: 10. März

Kreisliga D

Wiederbeginn: 10. März