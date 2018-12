HSG Nordhorn-Lingen im Derbyfieber

Das nächste Derby folgt sogleich. Zum Rückrundenauftakt gastiert am 2. Weihnachtstag (26. Dezember) um 17 Uhr der TV Emsdetten in der Emsland-Arena in Lingen.

Der Rivale aus dem Kreis Steinfurt wird vom früheren HSG-Spieler Daniel Kubes gecoacht. Das Hinspiel gewann die HSG Nordhorn-Lingen überraschend hoch mit 33:20. Die Gäste werden sich nicht ein zweites Mal so ergeben wollen. In Lingen dürften am Mittwoch über 3000 Zuschauer für eine prächtige Stimmung sorgen.

Gefeiert wurde die Mannschaft von Trainer Heiner Bültmann auch schon am Samstagabend im Euregium. Jedoch dauerte es überraschend bis zur 15. Minute, ehe die Gastgeber vor 2400 Zuschauern erstmalig in Führung gingen (8:7).

Zweitligist HSG Nordhorn-Lingen rückt auf Rang drei vor 1/43 Vor dem Derby gegen den TV Emsdetten am Mittwoch besiegte die HSG Nordhorn-Lingen den Wilhelmshavener HV mit 27:23. Foto: aho

30 Spielminuten später sah das Ergebnis ganz anders aus, die HSG war auf 23:13 enteilt. Der Tabellenvorletzte hielt jedoch weiter dagegen und profitierte von der fehlenden Konsequenz der Hausherren, die dann nur einen Vier-Tore-Vorsprung ins Ziel brachten.

Gegen den Tabellenzehnten Emsdetten, am Samstag 34:33-Sieger in Dresden, sind solche Nachlässigkeiten am 2. Weihnachtstag tabu.