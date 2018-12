Sechsmal hat die SG Gronau bislang den DEVK-Cup ausgerichtet, fünfmal hieß der Sieger Vorwärts Epe 2. Wie im Jahr zuvor blieben die Grün-Weißen auch 2017 ungeschlagen und siegten souverän in diesem Turnier für 2. Mannschaften. Nach Platz eins in der Vorrunde blieb die Mannschaft von Trainer Ahmet Durmaz im Halbfinale und Endspiel (3:0 gegen Bor. Neuenhaus 2) sogar ohne Gegentor.

Trotz dieser grün-weißen Dominanz haben sich aber Mannschaften gefunden, die dem Titelverteidiger am Freitagabend den Sieg streitig machen wollen. Gespielt wird ab 18.15 Uhr in der Halle 1 an der Laubstiege, das Finale soll um 22.35 Uhr beginnen.

An den Start gehen neben Gastgeber SG Gronau 2 (C-Liga) und Cupverteidiger Vorwärts Epe 2 ( Kreisliga A) folgende sechs Teams: FC Epe 2 (Kreisliga B), FC Eintracht Rheine 2 (Kreisliga A), SC Altenrheine 2 (Kreisliga B), VfL Weiße Elf Nordhorn (Niedersachsen-Kreisliga), Fortuna Gronau 2 (Kreisliga B) und FC SW Weiner (Kreisliga C).

Die zwei Gruppenersten ziehen direkt in das Halbfinale ein, das die Zweiten und Dritten über die Relegation erreichen können.