VfB Alstätte erreicht das Halbfinale

Erst ein, dann zwei, dann drei, vier, schließlich fünf Gegentore .... nein, so hatte sich der VfB Alstätte das nicht vorgestellt. Chancenlos waren die Rot-Weißen gegen den Lokalrivalen Eintracht Ahaus. Aber VfB-Trainer Markus Krüchting blieb ganz ruhig auf der Bank. „Alles gut, alles gut. Ich bin zufrieden.“

Und das durfte er auch. Denn abgesehen von den kurz beschriebenen knapp zehn Minuten gegen den Landesligisten gab der VfB Alstätte bei den Ahauser Hallenfußball-Stadtmeisterschaften eine gute Figur ab. Und besagte Partie gegen die Eintracht fand schließlich im Halbfinale statt. Somit waren die Alstätter absolut im Soll.

Und selbst gegen den hohen Favoriten gaben sie noch eine Antwort und verkürzten auf 2:5. Alles war damit okay, auch wenn der VfB mit dieser Niederlage den Sprung ins Endspiel verpasst hatte. Stattdessen ging es in das Neunmeterschießen um Platz drei. Das entschied Union Wessum für sich.

VfB Alstätte Dritter der Ahauser Hallenfußball-Stadtmeisterschaft 1/27 Nach dem Vorrundensieg musste sich der VfB Alstätte im Halbfinale dem Landesligisten E. Ahaus geschlagen geben und wurde schließlich Vierter. Foto: Stefan Hoof

Nach dem Vorrundensieg musste sich der VfB Alstätte im Halbfinale dem Landesligisten E. Ahaus geschlagen geben und wurde schließlich Vierter. Foto: Stefan Hoof

Nach dem Vorrundensieg musste sich der VfB Alstätte im Halbfinale dem Landesligisten E. Ahaus geschlagen geben und wurde schließlich Vierter. Foto: Stefan Hoof

Nach dem Vorrundensieg musste sich der VfB Alstätte im Halbfinale dem Landesligisten E. Ahaus geschlagen geben und wurde schließlich Vierter. Foto: Stefan Hoof

Nach dem Vorrundensieg musste sich der VfB Alstätte im Halbfinale dem Landesligisten E. Ahaus geschlagen geben und wurde schließlich Vierter. Foto: Stefan Hoof

Nach dem Vorrundensieg musste sich der VfB Alstätte im Halbfinale dem Landesligisten E. Ahaus geschlagen geben und wurde schließlich Vierter. Foto: Stefan Hoof

Nach dem Vorrundensieg musste sich der VfB Alstätte im Halbfinale dem Landesligisten E. Ahaus geschlagen geben und wurde schließlich Vierter. Foto: Stefan Hoof

Nach dem Vorrundensieg musste sich der VfB Alstätte im Halbfinale dem Landesligisten E. Ahaus geschlagen geben und wurde schließlich Vierter. Foto: Stefan Hoof

Nach dem Vorrundensieg musste sich der VfB Alstätte im Halbfinale dem Landesligisten E. Ahaus geschlagen geben und wurde schließlich Vierter. Foto: Stefan Hoof

Nach dem Vorrundensieg musste sich der VfB Alstätte im Halbfinale dem Landesligisten E. Ahaus geschlagen geben und wurde schließlich Vierter. Foto: Stefan Hoof

Nach dem Vorrundensieg musste sich der VfB Alstätte im Halbfinale dem Landesligisten E. Ahaus geschlagen geben und wurde schließlich Vierter. Foto: Stefan Hoof

Nach dem Vorrundensieg musste sich der VfB Alstätte im Halbfinale dem Landesligisten E. Ahaus geschlagen geben und wurde schließlich Vierter. Foto: Stefan Hoof

Nach dem Vorrundensieg musste sich der VfB Alstätte im Halbfinale dem Landesligisten E. Ahaus geschlagen geben und wurde schließlich Vierter. Foto: Stefan Hoof

Nach dem Vorrundensieg musste sich der VfB Alstätte im Halbfinale dem Landesligisten E. Ahaus geschlagen geben und wurde schließlich Vierter. Foto: Stefan Hoof

Nach dem Vorrundensieg musste sich der VfB Alstätte im Halbfinale dem Landesligisten E. Ahaus geschlagen geben und wurde schließlich Vierter. Foto: Stefan Hoof

Nach dem Vorrundensieg musste sich der VfB Alstätte im Halbfinale dem Landesligisten E. Ahaus geschlagen geben und wurde schließlich Vierter. Foto: Stefan Hoof

Nach dem Vorrundensieg musste sich der VfB Alstätte im Halbfinale dem Landesligisten E. Ahaus geschlagen geben und wurde schließlich Vierter. Foto: Stefan Hoof

Nach dem Vorrundensieg musste sich der VfB Alstätte im Halbfinale dem Landesligisten E. Ahaus geschlagen geben und wurde schließlich Vierter. Foto: Stefan Hoof

Nach dem Vorrundensieg musste sich der VfB Alstätte im Halbfinale dem Landesligisten E. Ahaus geschlagen geben und wurde schließlich Vierter. Foto: Stefan Hoof

Nach dem Vorrundensieg musste sich der VfB Alstätte im Halbfinale dem Landesligisten E. Ahaus geschlagen geben und wurde schließlich Vierter. Foto: Stefan Hoof

Nach dem Vorrundensieg musste sich der VfB Alstätte im Halbfinale dem Landesligisten E. Ahaus geschlagen geben und wurde schließlich Vierter. Foto: Stefan Hoof

Nach dem Vorrundensieg musste sich der VfB Alstätte im Halbfinale dem Landesligisten E. Ahaus geschlagen geben und wurde schließlich Vierter. Foto: Stefan Hoof

Nach dem Vorrundensieg musste sich der VfB Alstätte im Halbfinale dem Landesligisten E. Ahaus geschlagen geben und wurde schließlich Vierter. Foto: Stefan Hoof

Nach dem Vorrundensieg musste sich der VfB Alstätte im Halbfinale dem Landesligisten E. Ahaus geschlagen geben und wurde schließlich Vierter. Foto: Stefan Hoof

Nach dem Vorrundensieg musste sich der VfB Alstätte im Halbfinale dem Landesligisten E. Ahaus geschlagen geben und wurde schließlich Vierter. Foto: Stefan Hoof

Nach dem Vorrundensieg musste sich der VfB Alstätte im Halbfinale dem Landesligisten E. Ahaus geschlagen geben und wurde schließlich Vierter. Foto: Stefan Hoof

Nach dem Vorrundensieg musste sich der VfB Alstätte im Halbfinale dem Landesligisten E. Ahaus geschlagen geben und wurde schließlich Vierter. Foto: Stefan Hoof

Doch ganz anders als im Vorjahr, als der VfB nach einer desaströsen Vorstellung sang- und klanglos in der Vorrunde ausgeschieden war, präsentierte sich der VfB am Samstag in der proppenvollen Vesterthalle von Beginn an hellwach. Vor allem aber zeigte das Team Willen, Zusammenhalt und Einsatz.

So zogen die Krüchting-Schützlinge in ihrer ersten Partie gegen den A-Ligisten FC Ottenstein gleich 2:0 in Führung. Der FCO um den früheren FC Epe-Trainer Dominik Kalitzki antwortete jedoch und glich zum 2:2 aus. Auch auf das Alstätter 3:2 folgte der Ausgleich. Spielentscheidend war aber der vierte VfB-Treffer, der den 4:3-Sieg und damit die ersten drei Punkte bedeutete.

Gegen den B-Ligisten 1. FC Oldenburg ließen sich die Alstätter mehr Zeit, ehe sie zum ersten Treffer kamen. In dieser wie auch den anderen Partien erwies sich ihr Keeper als guter Rückhalt. Und das war wichtig, denn die Oldenburger hielten dagegen, suchten selbst ihre Chancen. Erst in den letzten drei Minuten erzielte der VfB jeweils einen weiteren Treffer und schraubte das Ergebnis auf 4:0.

Mit sechs Punkten und dem besseren Torverhältnis ging es in die dritte und letzte Vorrundenpartie gegen Union Wessum. Für das Weiterkommen qualifiziert waren in diesem Moment schon beide Teams. Das bremste den Ehrgeiz der Aktiven aber nicht. Beide wollte den Gruppensieg. Alstätte ging blitzschnell in Führung, schien dann aber doch auf die Verliererstraße zu geraten, als Wessum zweimal traf und den Vorsprung bis in die Schlussphase hinein hielt. Tatsächlich aber kam der VfB noch zurück und markierte das 2:2.

Als Gruppensieger ging es im Halbfinale gegen Eintracht Ahaus. Der Rekordsieger dieses Turniers war in der Vorrunde mehr schlecht als recht durch das Turnier gestolpert, hatte gegen den TuS Wüllen verloren und gegen den TSV Ahaus und SF Graes mit viel Mühe und Glück die Punkte gewonnen. Da hatten die Alstätter bis zu diesem Zeitpunkt den besseren Eindruck gemacht. „Dabei haben wir erst am Freitag die Mannschaft zusammengewürfelt, geschaut, wer fit ist und mit Unterstützung aus der Zweiten und Dritten den Kader zusammengestellt“, erläuterte Markus Krüchting.

Im Halbfinale jedoch wurde seine Truppe gestoppt. Plötzlich hatte der Landesligist den Schalter umgelegt und setzte auch seine spielerischen Mittel ein. Rasch führte die Eintracht 1:0 – erstmals lag der VfB in diesem Turnier zurück – und ließ weitere vier Treffer folgen. Allen voran brillierte ausgerechnet ein Alstätter Junge: Devin Hoffmann, der auch mal ein kurzes Gastspiel am Eper Wolbertshof gegeben hatte, traf gleich dreimal für die Eintracht und eben gegen den VfB.

Diese Leistung konnten die Ahauser übrigens nicht bestätigen. Im Endspiel setzte sich Bezirksligist TuS Wüllen deutlich mit 3:0 durch und feierte damit den verdienten Gewinn des Stadtmeistertitels.