Moral-Monster genial überlistet

Der Westfalenligist siegte also 1:0 und holte sich den Pokal beim Budenzauber der SG Gronau. Fortuna Düsseldorfs Futsaler hatten das Nachsehen. Fast könnte man meinen, das sei alles genau so auch geplant gewesen. Denn YEG Hassel war gewarnt.

Im zweiten Halbfinale nämlich lag Düsseldorf gegen den Oberligisten TuS Haltern bereits 0:2 im Hintertreffen. Und dann starteten die Moral-Monster vom Rhein eine unglaubliche Aufholjagd, an der sich sogar der Torwart beteiligte. Christian de Groodt verkürzte nach sechs Minuten nicht nur auf 1:2, sondern erzielte zwei Minuten später sogar den Ausgleich. In der Schlussphase ließ Daniel Jagenburg in einem der sehenswertesten von insgesamt 18 Partien beim Volksbank-Cup Fortunas Futsaler dann mit seinem Siegtor komplett ausrasten. Also wird sich YEG vielleicht gedacht haben: Erzielen wir die Führung besser mal so knapp vor dem Ende, dass selbst die Rheinländer darauf keine Antwort mehr haben.

Noah Hollenborg als Unglücksrabe

Bereits in der Vorrunde, die erstmals direkt vor Turnierbeginn ausgelost wurde, hatte Hassel den Fortunen die Tour vermasselt. Durch das glatte 4:1 überholte YEG Düsseldorf noch, umkurvte also die Relegation und sicherte sich den direkten Einzug ins Halbfinale.

In der zweiten Gruppe schaffte derweil TuS Haltern ebenfalls mit sieben Punkten Platz eins. In der Relegation hieß es also gleich doppelt: Epes Bezirksliga-Kicker gegen die Regionalliga-Futsaler. Was für den FC Epe gegen Werder Bremen mit einem 2:1 glücklich endete, bedeutete für Vorwärts gegen eben Düsseldorf das Turnieraus im Neunmeterschießen. In der regulären Spielzeit hatte Noah Hollenborg die Grün-Weißen vom Wolbertshof noch in Führung geschossen. Beim Shoot-out war er dann der Unglücksrabe und vergab seinen Neunmeter.

27. Volksbank-Cup der SG Gronau 1/63 Budenzauber an der Laubstiege: YEG Hassel holte sich den Pokal. Foto: Angelika Hoof

FCE schafft den Einzug ins Halbfinale

Spannend hielt der FC Epe das erste Halbfinale. Zumindest, was das Ergebnis anging. Jannik Holtmann brachte die Blauen aus den Bülten sogar in Führung, Moritz Göckener erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich. Aber YEG Hassel ließ sich in beiden Fällen davon wenig beeindrucken – und schlug prompt zurück. So wie sich der Westfalenligist auch im Endspiel die passende Taktik zurechtgelegt hatte. Spät treffen, ausgiebig jubeln. Der mittlerweile 14. Verein, der sich beim Volksbank-Cup in die Siegerliste eintrug, heißt – völlig verdient – YEG Hassel.