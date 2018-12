FC Epe 2 löst den Seriensieger ab

Und dann passierte es. Ja, ausgerechnet gegen den Ortsrivalen mussten sich die Grün-Weißen geschlagen geben. Glatt mit 0:3 sogar. Damit war die Erfolgsgeschichte von Vorwärts Epe 2 beim DEVK-Cup abrupt beendet.

„Das erste Gegentor war unglücklich, dann haben wir uns zwei Fehler erlaubt, die prompt bestraft wurden“, erklärte Vorwärts-Coach Ahmet Durmaz. Im Neunmeterschießen gegen A-Ligist FC Eintracht Rheine 2 sicherte sich sein Team danach mit 3:1 den dritten Rang. „Auch damit bin ich zufrieden“, so Durmaz.

FC Epe 2 sichert sich in Gronau den DEVK-Cup 1/50 Mit einem 4:1-Sieg gegen Fortuna Gronau 2 verdiente sich FC Epe 2 den DEVK-Cup beim Turnier der SG Gronau. Foto: Angelika Hoof

FC Epe 2 wiederum stand nach Platz zwei in der Vorrunde, einem 4:1 in der Relegation gegen SC Altenrheine 2 und dem Derbyerfolg im Endspiel. Gegner dort: Fortuna Gronau 2. Und das war eine Überraschung. Mit zwei 0:4-Niederlagen gegen Eintracht Rheine 2 und FC Epe 2 waren die Blau-Schwarzen gestartet, die sich mit einem 5:2 gegen SW Weiner 2 den dritten Rang in der Vorrunde sicherten.

Bei den meisten Turnieren reicht das nicht zum Weiterkommen, beim DEVK-Cup genügt das zur Relegation.

So traf Fortunas Reserve auf die zuvor unbesiegte 2. Mannschaft der SG Gronau (jeweils 2:2 gegen Altenrheine 2 und V. Epe 2 sowie 4:3 gegen FSV Ochtrup 2). In der regulären Spielzeit trennten sich die Gronauer Rivalen 1:1, das Neunmeterschießen entschied Fortuna mit 3:2 für sich.

Aber im Halbfinale wartete FC Eintracht Rheine 2, Gewinner seiner Vorrundengruppe mit drei Siegen, auf Fortunas Mannschaft um Coach Max Schulten. Laut­stark angefeuert erreichte Fortuna gegen den Turniermitfavoriten ein 3:3 – „Fortunaaaa, Fortunaaaa“ schallte es von der Tribüne. Wieder stand damit ein Neunmeterschießen an, wieder ging Fortunas Reserve daraus mit 3:2 als Sieger hervor.

FC Epe 2 war nun gewarnt, den Außenseiter im Finale nicht zu unterschätzen. Mit 4:1 ließ das Team von Bernd Meyer nichts anbrennen.