Hammer SpVg vor Preußen Münster

Schließlich sollte es nach dem Abpfiff ganz flott gehen. Mit jedem Treffer rechnete Satula die Tabelle der Endrunde aus und aktualisierte zugleich die Goalgetterliste. Schließlich war noch offen, wer die Torjägerkanone erhalten sollte.

Den Wettstreit um den Bakerman-Cup entschied dann die Hammer SpVg für sich. Im letzten Match der Endrunde besiegten die Hammer D-Junioren den Nachwuchs des SC Preußen Münster. Die Adlerträger, als Titelverteidiger ins Turnier gegangen, versuchten alles. Aber mit dem dritten Treffer der Hammer SpVg zum 3:1 war das Turnier entschieden.

Mit drei Siegen in der Finalrunde und überragenden 12:2-Toren war der verdiente Sieger des Bakerman-Cup gefunden. Vorjahressieger Preußen Münster, der mit einem Sieg gegen Hamm noch den Turniersieg hätte erringen können, wurde aufgrund des besseren Torverhältnisses Zweiter vor dem 1. FC Bocholt. Rang vier bekleidete das Team von Rot-Weiß Esssen.

Satula und seine Mitstreiter hatten alles im Griff. Rasch war die Siegerehrung vorbereitet, hatten die Gäste teilweise doch noch einen langen Weg zum Beispiel bis ins Ruhrgebiet oder östliche Westfalen vor sich. Erspart blieb allen auch das „Lattenschießen“, in der letzten Partie war der Torschützenkönig gefunden worden, nachdem zuvor drei Spieler mit je sechs Treffern gleichauf gelegen hatten.

„Ich bin zufrieden. Mit dem Ablauf heute zum Abschluss unserer Turnierserie, aber auch mit dem Gesamten“, betonte Satula. „Die Turniere über vier Tage zu verteilen, das hat sich bewährt.“

Hammer SpVg gewinnt den Bakerman-Cup in Gronau 1/37 Die D1-Junioren der Hammer SpVg lösen den SC Preußen Münster als Gewinner des Bakerman-Cups ab. Ausrichter war die SG Gronau. Foto: Angelika Hoof

So durften die D-Junioren des Veranstalters beim Bakerman-Cup gegen namhafte Konkurrenten antreten. Dass da für den krassen Außenseiter aus Gronau nichts zu gewinnen war, überraschte niemanden. Hinter der Hammer SpVg, Rot-Weiß Essen, FSV Duisburg und dem SC Spelle-Venhaus blieb der SG-Jugend nur der letzte Rang in der Vorrunde.

Titelverteidiger Preußen Münster behauptete sich in der andere Gruppe vor dem 1. FC Bocholt, der SG Wattenscheid, SV Straelen und dem SC Wiedenbrück.

Zum Auftakt der Endrunde unterstrich die Hammer SpVg, die nur beim 1:1 gegen Duisburg Punkte abgegeben hatte, ihre Ambitionen und besiegte Bocholt 5:0. Zusammen mit dem 4:1-Sieg aus der Vorrunde gegen RW Essen, der mit in die Wertung einfloss, war die Basis für den Turniersieg gelegt.

Preußen Münster brachte ein 2:2 gegen Bocholt aus der Vorrunde mit und besiegte in der Endrunde Essen mit 2:1. Somit traten die Hammer SpVg und Preußen Münster zum finalen Gruppenspiel um den Turniersieg an. Und Artur Satula freute sich, zwei so renommierte Vereine zum krönenden Abschluss auf dem Spielfeld zu sehen.