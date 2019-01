Klaus Antonin, Sportlicher Leiter von Eintracht Ahaus, gab heute den Wechsel bekannt. Schon länger war über einen Vereinswechsel von Bösel spekuliert worden.

Mit Maximilian Hinkelmann (9 Saisontreffer) spielt bereits ein Gronauer im Ahauser Angriff. Antonin ist überzeugt, dass Bösel die Qualität mitbringt, sich in der Landesliga durchzusetzen. „Dass er einen Torriecher hat, hat er oft genug bewiesen.“

Mit 13 Treffern führt Bösel zusammen mit Marc Hötzel (SuS Stadtlohn 2) und Markus Krüchting (VfB Alstätte) zurzeit die Torjägerliste der Kreisliga A1 an. In der Saison 17/18 gewann er die Torjägerwertung mit 27 Treffern, obwohl er mehr als die Hälfte der Spiele wegen einer Verletzung verpasste. In der Spielzeit 16/17 erzielte Bösel 39 Tore für Fortuna.