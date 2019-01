Leistungsträger beim Landesligisten

Der Favorit tut sich schwer. Das Wetter ist zunächst besser als das Spiel der Gastgeber. Dann, 17 Minuten sind schon verstrichen, setzt sich Till Sander vehement ein. Mit vollem Körpereinsatz behauptet er den Ball gegen seinen Mitspieler, zieht Richtung Strafraum, holt zumindest eine Ecke heraus. Der Eckball wird zu kurz abgewehrt, aus der Distanz trifft die JSG Obergrafschaft zum 1:0.

Wichtiger Heimsieg

Der Torschütze wird gefeiert. Als Wegbereiter dieses Treffers darf auch Till Sander zufrieden sein. Aber direkt im Gegenzug droht Gefahr. Nun ist es Björn Sander, der in den Fokus rückt. Der VfL Oldenburg drängt auf den prompten Ausgleich, ist schon im Strafraum. Aber der JSG-Verteidiger klärt im letzten Moment mit einer Grätsche. Das war knapp. Es bleibt beim 1:0, später legt die JSG Obergrafschaft das 2:0 nach und feiert einen wichtigen Heimsieg.

Fünf von elf Teams steigen ab

Wichtig, weil es in der C-Junioren Landesliga in Niedersachsen eng zu geht. Fünf von elf Mannschaften steigen am Saisonende ab, bis auf drei Teams sind alle anderen gefährdet. Anteil am 2:0 haben Till und Björn Sander. Das unterstreicht nach dem Abpfiff auch Co-Trainer Otto Jogems, der das Team zusammen mit Martin Walhof coacht. Jogems zählt die Zwillingsbrüder aus Gronau zu den Leistungsträgern in seinem Team.

Hohes Niveau erforderlich

„Unsere Spieler sind alle gut ausgebildet. Wir müssen bei der Kaderzusammenstellung filtern und wie unsere Konkurrenz Spieler holen, die auf Landesebene das Niveau haben. Mit eigenen Leuten reicht das nicht für die Landesliga“, erklärt Jogems.

Fußball im Schatten der Burg

Im Sommer haben sich die beiden jungen Fußballer aus Gronau zum Vereinswechsel entschlossen. Seitdem spielen sie in Bad Bentheim Fußball im Schatten der Burg. „Es macht sehr viel Spaß hier in dieser Mannschaft“, betonen Björn und Till Sander unisono, „wir spielen jetzt gegen bessere Gegner, körperlich starke oder auch schnellere Gegenspieler. Das bringt uns weiter.“ Diese Entwicklung kann Jogems nur bestätigen: „Ihre Handlungsgeschwindigkeit hat ganz klar zugenommen. Und du kannst nur stärker werden, wenn du gute Mitspieler und gute Gegner hast.“

Stammverein Vorwärts Epe

Dem runden Leder jagen die Zwillingsbrüder seit gut sieben Jahren hinterher. Ihr Stammverein ist Vorwärts Epe, ihr Trainer seit der F-Jugend war am Wolbertshof der frühere Oberligaspieler Gerd Segbert.

Mehr Einsatzzeiten

Dann reifte der Entschluss, etwas Neues zu versuchen. Verschiedene Optionen taten sich auf. Letztlich führte der Weg über Vermittlung von Preußen Münster nach Bad Bentheim. „Zunächst ging es darum, dass die beiden Jungs Spielpraxis in der höheren Liga sammeln“, erläutert Vater André Sander, der bei den meisten Partien seiner Söhne dabei ist: „Für Bentheim sprach dann nicht nur die kürzere Entfernung, sondern auch, dass sie hier mehr Einsatzzeiten als in Münster erwarten durften.“

Kein Spiel verpasst

Genau diese Erwartungen haben sich erfüllt. Beide Gronauer zählen zum Stammpersonal des Landesligisten, kamen in allen zehn Punktspielen zum Einsatz. Björn verpasste keine einzige Spielminute.

Klassischer Innenverteidiger und Vollblutstürmer

Björn Sander läuft in Bentheim als klassischer Innenverteidiger auf (Jogems: „Ein Spieler mit Übersicht“), Till Sander als Vollblutstürmer mit der Trikotnummer 11. „Ein Knipsertyp“, so Jogems, „Till macht die Wege, die ein Torjäger machen muss und bringt sich in die richtige Position“.

„ Beide sind sehr willensstark, machen alles für den Fußball. Beide sind sehr willensstark, machen alles für den Fußball. “ Martin Walhof

Beiden bescheinigt der Coach Durchsetzungskraft: „Und sie setzen sich für die Mannschaft ein, reißen ihre Mitspieler mit.“ Was Walhof bestätigt: „Beide sind sehr willensstark, machen alles für den Fußball.“

Shuttleservice

Dreimal in der Woche wird auf dem Platz trainiert, einmal geht es in die Soccerhalle Gronau. Der Landesligist organisiert dazu einen Shuttleservice. Und am Wochenende geht es um Tore und Punkte in der höchsten niedersächsischen Liga in dieser Altersklasse.

VfL Osnabrück noch ungeschlagen

Die Gronauer Youngster treffen dann auf namhafte, aber ihnen bislang unbekannte Gegner wie eben den VfL Oldenburg, BV Cloppenburg, Kickers Emden und auch den VfL Osnabrück, der ungeschlagen die Tabelle anführt. „Das ist hier genau das Sprungbrett, um weiterzukommen“, erklärt André Sander. Die Scouts aus den Regionen Osnabrück oder Hannover sichten regelmäßig in dieser Liga.

Zwei Bayern- und ein Schalke-Fan

Und Till, wie sein Vater bekennender Bayern-Fan, und Björn, der es mit Schalke hält, wollen im Fußball vorankommen. Deshalb spielen und zeigen sie sich in der Landesliga. „Wir haben hier eine höhere Chance, entdeckt zu werden“, bestätigen die Zwillinge. Beide wollen „so hoch wie möglich“ spielen. Dazu Martin Walhof: „Sie können weit kommen.“

„Fantastische Mentalität“

„In diesem Moment sind die beiden hier prima aufgehoben. Natürlich hoffen wir, dass Till und Björn uns auch in der B-Jugend noch erhalten bleiben“, wünschen sich Walhof und Jogems einen Verbleib der beiden Eperaner, denen sie eine „fantastische Mentalität“ zuschreiben. „Weil wir dann mit ihnen eine sehr, sehr gute Mannschaft haben und vielleicht ein Titelkandidat in der Landesliga sind,“ blickt Jogems in die Zukunft.