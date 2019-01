Titelverteidiger VfL Osnabrück trifft auf starke Konkurrenz

Wiederum ein starkes Teilnehmerfeld hat Gastgeber Vorwärts Epe für dieses Turnier der U19-Junioren zusammengestellt. Gespielt wird am Sonntag ab 11 Uhr in der Eper Dreifach-Sporthalle an der Gasstraße.

Vorwärts Epe stellt das Teilnehmerfeld vor, in dem die zwei Bundesligisten die Favoriten sind.

VfL Rhede : Der VfL hat berechtige Ambitionen, kommende Saison in der Niederrheinliga zu spielen. Die U19-Junioren aus Rhede führen die Leistungsklasse an.

VfR Fischeln : Erstmalig beim Eper Hallenturnier dabei. Nachdem der Niederrheinligist im Sommer einen Teil der Vorbereitung am Wolbertshof absolvierte, handelte Jugendvorstandsmitglied Ralf Bloom schnell und „verpflichtete“ die U19 aus dem Krefelder Raum.

FC Kray : Vierte Teilnahme für die Mannschaft aus Essen, die momentan in der Leistungsklasse beheimatet ist.

VfL Osnabrück : Die letzten beiden Jahre hat der Bundesligist dieses Turnier gewonnen. Dreimal hintereinander hat das noch kein Team geschafft. Erlebt der Signal-Iduna-Cup im Jahr 2019 eine Premiere?

Rückblick: U19 des VfL Osnabrück verteidigte Pokal in Epe 1/36 2017 und 2018 gewann die U19 des VfL Osnabrück in Epe das Hallenturnier um den Signal-Iduna-Cup. Gelingt am Sonntag der dritte Streich? Foto: aho

FC Eintracht Rheine : Traditionell spielt der FCE im „Konzert der Großen“ beim Signal-Iduna-Cup eine gute Rolle. Dem Westfalenligisten ist einiges zuzutrauen.

Eintracht Dortmund : Der Westfalenligist kennt die Strecke nach Epe schon, er ist zum zehnten Mal dabei.

SG Wattenscheid 09 : Der Nachwuchs des Traditionsvereins spielt in der Bezirksliga. Ein Aufstieg in die Landesliga wird diese Saison wohl nicht mehr klappen.

Vorwärts Epe : Gastgeber und Bezirksligist. In den letzten Jahren haben die Grün-Weißen immer die Vorrunde überstanden, ehe sie in den letzten beiden Jahren am Sieger des Signal-Iduna-Cups, dem VfL Osnabrück, gescheitert sind.

SC Verl : Die vierte Teilnahme für den ostwestfälischen Westfalenligisten. Verl spielt in der zweithöchsten Liga in der Spitzengruppe und kann sich berechtigte Hoffnungen machen, in die Bundesliga aufzusteigen.

SV Schermbeck : Der Landesligist steht im unteren Mittelfeld, seine dritte Teilnahme in Epe.

SV Rödinghausen : Premiere für den Bundesligisten. Erstmalig in Epe dabei und sicherlich ein Favorit auf den Turniersieg.

FC Epe : Kreisligist FC Epe hat berechtige Chancen, aus der A-Liga in die Bezirksliga aufzusteigen. Um 14.30 Uhr kommt es am Sonntag zum spannenden Ortsvergleich gegen den Gastgeber.