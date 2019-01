Eine Beförderung und ein neuer Coach

Am Montag (7. Januar) steigt A-Ligist Fortuna Gronau dezent ins Training ein – mit lockeren Einheiten in der Soccerhalle. Offiziell starten die Blau-Schwarzen dann ihre Vorbereitung am 28. Januar, ebenfalls einem Montag.Fünf Testspiele wurden bislang vereinbart: Am 10. Februar gegen Vorwärts Epe, am 13. Februar gegen TuS Wüllen, am 15. Februar gegen Eintracht Nordhorn und am 19. Februar gegen Westfalia Osterwick. Alle diese Partien sollen an der Laubstiege stattfinden. Dazu kommt dann noch ein Test beim FC Epe 2 (23. Februar).Am Karnevalssamstag (2. März) geht es für Fortuna Gronau mit einem Gastspiel beim ASV Ellewick (Anstoß: 14.30 Uhr) wieder um Punkte.Zudem erklärte Boga, dass die Fortunen ihre Teilnahme am Hallenturnier des FC Epe wegen des Gronauer „Ball des Sports“ abgesagt haben.