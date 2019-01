Unter der Leitung von Trainer Carsten Schlamann gewann die Auswahl Ahaus/Coesfeld den Titel bei diesem dreitägigen Turnier. Im Finale bejubelten die Schlamann-Schützlinge einen 2:0-Sieg gegen den Kreis Bochum, der als Titelverteidiger angetreten war. Die Bronzemedaille verdiente sich der Kreis Herford.

Die Bochumer waren als Favorit ins Endspiel gegangen, waren sie doch zuvor fast unangefochten durch das Turnier marschiert. „Sicherlich war Bochum von den Einzelspielern her besser besetzt als wir, aber das hat meine Mannschaft durch einen super Teamgeist wettgemacht und verdient gewonnen“, lobte Carsten Schlamann.

Im Finale waren es dann Luan Strüwing (SuS Stadtlohn) und Malte Scheffner ( SpVgg Vreden), die die beiden Treffer zum 2:0 für Ahaus/Coesfeld erzielten.

Danach kannte der Jubel keine Grenzen mehr. Die Talente genossen ihr gemeinsames Essen und eine Cola umso mehr.

Das Team aus Ahaus/Coesfeld hatte seine Vorrundengruppe am Freitag zwar als Sieger abgeschlossen, dabei aber noch nicht sein ganzes Potenzial ausgeschöpft. „Man hat gemerkt, dass die Jungs tierisch nervös waren“, meinte Carsten Schlamann. Dennoch holte seine Mannschaft aus den ersten sieben Spielen 14 Punkte.

Perfekt lief es auch in der Zwischenrunde am Samstag noch nicht. Die Kreisauswahl startete mit einer 0:1-Niederlage gegen den Kreis Münster. Es folgten ein 1:0 gegen Hamm und die Partie gegen Gütersloh, die der Trainer im Nachhinein als „Wendepunkt“ bezeichnete. Zehn Sekunden vor Schluss gelang in Unterzahl der Siegtreffer zum 2:1. „Danach hat die Mannschaft gemerkt, dass hier alles möglich ist.“

Mit diesem Sieg war das Halbfinal-Ticket gelöst. Dort ging es am dritten Turniertag gegen den Kreis Herford. In der letzten Minute bescherte ein Fernschuss Ahaus/Coesfeld den 2:1-Sieg und Finaleinzug. Hier wiederholte der heimische Kreis seinen Sieg von 2016.

Für den Kreis Ahaus/Coesfeld spielten in Kaiserau: Luca Schwinning, Jacob Büscher, Chris Tendahl, Luan Strüwing, Ömer Kaleli, Atanas Hassan (alle SuS Stadtlohn), Malte Scheffner (SpVgg Vreden), Konstantin Wensing (Eintracht Ahaus), Felix Klotschke, Ali Ghaddar (beide Fortuna Gronau). – Es fehlten an diesem Wochenende: Florian Brumley (SpVgg Vreden), Jannik Brockmann (Vorwärts Epe), Jannis Hohensee (Fortuna Gronau).