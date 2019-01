Am Samstag folgt für die Blau-Weißen die Teilnahme am Ball des Sports. Vorwärts zählt zum Kreis der zur Sportlerwahl nominierten Mannschaften.

„Verlegt haben wir nichts. Das ist Zufall, das war so seit Saisonbeginn vorgegeben. Aber es passt uns super“, erklärt Trainer Adam Fischer. Er ist rechtzeitig zum Punktspiel zurück, nachdem er in München an einer Trainerfortbildung teilgenommen hat.

In Halle hat Fischer alle Spieler an Bord. Auch Jan Ibing ist wieder dabei und ins Training eingestiegen. „Die Partie gegen Hörste kommt für ihn aber noch zu früh“, betont Fischer.

„Wir können gegen Hörste nur überraschen. Die Gastgeber sind klarer Favorit“, urteilt Gronaus Coach, der sich längst über den Gegner informiert hat. „Wir spielen unter anderem gegen den Shooter der Liga, Silvan Tarner“, weiß Fischer.

Tarner war auch bei Hörstes letztem Heimsieg im vergangen Jahr achtfacher Schütze, als Mitaufsteiger TV Vreden knapp mit 26:24 bezwungen wurde.

Diese knappe Vredener Niederlage zeigt aber auch, dass vielleicht trotz der Hörster Heimstärke etwas für Vorwärts zu holen ist. An der Unterstützung von den Ränge wird es nicht mangeln. „Mit Sack und Pack fahren wir da vor“, freut sich Fischer über die Unterstützung durch die Fans. „Der 66er-Bus war schnell gefüllt.“