Ehrung der Sportler des Jahres

Im Mittelpunkt des Samstagabend (Beginn 19.30 Uhr, Einlass 18.30 Uhr) in der Bürgerhalle steht der heimische Sport, glänzend vertreten durch die Athleten, die 2018 besonders erfolgreich waren.

Jeweils vier Sportlerinnen, Sportler und Mannschaften waren im Herbst zur Wahl nominiert worden. Mittels Stimmzettel und auch online konnte öffentlich abgestimmt werden, außerdem gab eine vom Stadtsportverband eingesetzte Fachjury ihr Urteil ab.

Daraus ergibt sich ein Gesamtergebnis, das mit Spannung erwartet wird. Wer darf nun besonders kräftig jubeln, den Ehrenteller in die Höhe stemmen, darf sich „ Sportler des Jahres 2018“ nennen?

Vor der Ehrung: Rückblick auf den 28. Ball des Sports in Gronau 1/100 Ehe am 12. Januar die Gronauer Sportler des Jahres verkündet und ausgezeichnet werden, hier ein Rückblick in Bildern auf die Sportgala 2018. Foto: aho

Das Auszählungsergebnis ist ein gut gehütetes Geheimnis. Der Stadtsportverband gibt nur zu erkennen, dass er mit der Beteiligung sehr zufrieden ist. „Insgesamt hatten wir etwa 1500 Stimmzettel vorliegen und 3000 Onlinewähler registriert“, erklärt Ingo Sanft aus dem Organisationsausschuss. Jedoch mussten rund 400 Onlinewähler gestrichen werden, weil sie im Internet ihre Stimmen doppelt abgegeben hatten. Wie in jedem Jahr schaute der Stadtsportverband bei der Auswertung ganz genau hin.

„In einigen Fällen war lange nicht ersichtlich, wohin die Reise führt. Es gab erneut auch sehr knappe Ergebnisse“, merkt Sanft an.

So wird er als Moderator die Spannung bis zum äußersten Moment hochhalten, ehe die Gewinner nach und nach in den drei Rubriken Sportlerinnen, Sportler und Mannschaft (endlich) verkündet werden.

► Die Sportredaktion berichtet am Samstag live vom Ball des Sports. So erfahren Sie fast in Echtzeit, wer die Wahl gewonnen hat und genießen und sehen Sie die Reaktionen der Sportler.