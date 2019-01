Vorwärts Gronau in Hörste nicht gut genug

13 von 26 Saisonspielen haben die Handballer von Vorwärts Gronau absolviert. Mit 10:16-Zählern ist die Bilanz zwar negativ. Rang neun ist aber aller Ehren wert.So stehen für den Aufsteiger fünf Siege und acht Niederlagen zu Buche. Dabei schlägt sich der verkorkste Saisonstart in diesen Zahlen nieder. Der Klassenneuling musste zunächst vier Niederlagen hinnehmen, darunter das bittere 16:25 beim Kellerkind Spvg. Steinhagen 2. Seit dem 33:16 gegen den TSV Ladbergen spielt Vorwärts in der neuen Umgebung aber gut mit: Vorwärts ist in der Landesliga angekommen.Saisonabschnitt zwei beginnt für die Blau-Weißen am 26. Januar in Kinderhaus, eine Woche später geht es gegen Schlusslicht Spvg. Steinhagen 2.