Platz zwei als Belohnung

In der zweiten niederländischen Fußball-Liga gewann das Team am Sonntag mit 2:0 (2:0) bei MVV in Maastricht und kletterte in der Tabelle auf den zweiten Platz. „Das ist ein guter Start ins neue Jahr“, freute sich Enschedes Trainer Marino Pusic.

Im ersten Durchgang machte Twente das Spiel, während MVV abwartete und auf Konter setzte. „Wir haben alles kontrolliert und keine großen Chancen zugelassen“, sagte Pusic. Seine Mannschaft kam vor der Pause noch zu drei Gelegenheiten – und nutzte davon zwei. Für die erste gefährliche Situation sorgte Jari Oosterwijk, dessen Kopfball MVV-Torhüter Luuk Koopmans noch von der Linie fischte (36.). Deutlich unglücklicher verlief der Rettungsversuch von Maastrichts Shermar Martina in der 40. Minute, der bei seinem Befreiungsschlag Twentes Rafik Zekhnini anschoss, sodass die Kugel in hohem Bogen zum 1:0 für die Gäste ins Tor flog.

Zekhnini lieferte mit einem Querpass in der Nachspielzeit auch die Vorlage zum zweiten Treffer, den Wout Brama mit einem tollen Schuss aus 20 Metern in den Winkel erzielte (45.+1). „Ein wunderschönes Tor“, freute sich Pusic.

Nach dem Seitenwechsel bestimmten die Enscheder zunächst weiterhin das Geschehen und vergaben bei einem Kopfball von Peet Bijen, der die Oberkante der Latte traf, die Gelegenheit, das 3:0 zu machen (54.).

Je länger das Spiel dauerte, desto deutlicher übernahm jedoch MVV das Kommando. „Wir haben nachgelassen, aber wir haben weiter gut organisiert gespielt“, meinte Pusic. Zu Chancen kamen die Maastrichter trotzdem: So scheiterten Anthony van den Hurk (75.) und Joshua Holtby (80.) an Twente-Torhüter Joel Drommel. Da der Anschlusstreffer für MVV nicht fiel, wurde es nicht mehr spannend.

Für Twente geht es nun am Freitag mit dem Heimspiel gegen den Tabellendrittletzten Jong FC Utrecht weiter.