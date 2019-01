Im Winter werden die Meisterschaften des Sommers gemacht, heißt es bei den Leichtathleten, wenn es zum nicht immer be­liebten Grundlagentraining in die Halle geht. Keine Weisheit ohne Ausnahme: Im Winter werden natürlich auch Meisterschaften entschieden. Nach zum Teil kraftraubenden Einheiten stehen demnächst die ersten Titelkämpfe unterm Dach auf dem Programm.

Den Anfang machen die Offenen Westfälischen Hallen-Meisterschaften der Männer und Frauen sowie der U 18 am 19. Januar in Dortmund. Am Start sind auch Fabiane Meyer und Franziska Dinkelborg vom TV Westfalia Epe.

Doch Dortmund ist für die Eper Leichtathleten nur der Auftakt einer Serie von Titelkämpfen.

Es folgen am 2./3. Februar die NRW-Meisterschaften der U 18 bzw. U 20 in Leverkusen, am 10. Februar in Bielefeld die Westfälischen Hallen-Meisterschaften der U 20 sowie als sportlicher Höhepunkt am 23./24. Februar die Deutschen Hallen-Meisterschaften der Jugend (U20) in Sindelfingen.