Dass sie durchaus im Stande sind, in der Regionalliga mitzuhalten, haben die Gronauer allerdings schon bewiesen. Denn kurioserweise holten sie ihren bisher einzigen Punkt beim 4,0:4,0 gegen Spitzenreiter SK Münster 3. Von solch einer Form war der heimische Schachclub in Raesfeld allerdings meilenweit entfernt. In der fünften Runde unterlag der SCG klar mit 2,5:5,5 und erlitt so die nächste herbe Schlappe.

Achim Bündgen genoss an Brett eins längere Zeit Vorteil, den er aber nicht weiter auszubauen wusste. Gegen die hartnäckige Verteidigung seines Gegners drang Bündgen einfach nicht durch und musste sich schlussendlich mit einem Remis zufrieden geben. Ein Unentschieden glückte Menno Monsma am zweiten Brett ebenfalls, obwohl der verdächtig, um nicht zu sagen total auf Verlust stand. Doch irgendwie schaffte es Monsma dann doch, seinem Gegner den Teilerfolg abzuknöpfen.

Ton Ellenbroek an Brett drei brachte ein interessantes Bauernopfer. Sein Gegner verteidigte sich sehr exakt und ging dann mit dem Mehrbauern ins Endspiel über, das er zum Sieg führte. Und bei Martin Lütkehermölle am vierten Brett brach dessen Stellung nach längerem Drängen des Gegners zusammen.

Den einzigen echten Lichtblick an diesem verregneten Januartag lieferte aus Gronauer Sicht die Partie von Martin Storck am fünften Brett. Er kam ins Endspiel mit Turm und Springer gegen Turm, das normalerweise nicht zu gewinnen ist. Sein Gegner lief in eine Springergabel, wonach er sofort aufgeben musste.

Torsten Hoge an Brett sechs gewann zwar Qualität, konnte diese aber nicht zur Geltung bringen, sodass seine Partie ebenfalls mit einem Remis endete.

Das siebte Brett wurde schließlich kampflos verloren, damit Jürgen Rothkegel am achten Brett mit Schwarz antreten konnte. Zu seinem Unglück erwartete ihn dort allerdings ein weitaus stärkerer Gegner als an Brett sieben. Rothkegel kam in dieser Partie nie zum Zuge und verlor ebenfalls.

„In dieser Form dürfte es schwer werden, den angestrebten Klassenerhalt zu erreichen“, zeigte sich Teammitglied Martin Storck hinterher äußerst selbstkritisch. „Nun muss gegen Bocholt unbedingt ein Sieg her, um den Nichtabstiegsplatz im Auge zu behalten.“