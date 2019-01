Handball-Boom reloaded?

Um ein Haar hätte sie dem Titelverteidiger ein Bein gestellt. Dass Frankreich mit der Schlusssirene und dem 25:25 dann doch den Kopf noch aus der Schlinge zog, tat der prächtigen Stimmung in Berlin keinen Abbruch. Bestenfalls nur kurz. Denn was das deutsche Nationalmannschaft bisher bei der Weltmeisterschaft im eigenen Land insgesamt und besonders gegen die Franzosen geleistet hat, war Werbung für den Handballsport. Und zwar vom Allerfeinsten.

Am Dienstagabend schwitzten die Handballer von Vorwärts Gronau ausnahmsweise nicht beim Training auf der Platte, sondern 60 Minuten im Vereinsheim vorm Fernseher. „Wir haben uns mit der Mannschaft dieses packende Spiel gemeinsam angeschaut“, verrät Betreuer Theo Nagelmann. „Das bot sich einfach an, weil wir am Wochenende spielfrei sind. Und nachdem es Deutschland jetzt trotz des Remis in die Hauptrunde geschafft hat, werden wir das sicherlich noch einmal wiederholen.“ Langsam, aber sicher greift das WM-Fieber also auch an der Basis um sich.

Und wer könnte es besser wissen als Nagelmann, wie sehr ein Verein wie Vorwärts Gronau von solch einem Großereignis auch profitieren kann. 2007 nämlich schrieben Deutschlands Handballer ihr Wintermärchen selbst, holten im eigenen Land zum dritten Mal den WM-Titel.

„2007 war die Euphorie riesig“

„Die Euphorie war damals riesig“, erinnert sich Theo Nagelmann, der seinerzeit die E-Junioren trainierte. „Es ist keineswegs übertrieben, da von einem Boom zu sprechen. Wir hatten auf einmal 30 Kinder beim Training.“ Und einige von denen spielen heute immer noch, sind die erfolgreichen Landesliga-Youngster im Herrenteam, frisch dekoriert mit dem Titel Gronauer Mannschaft des Jahres 2018. „So schließt sich dann der Kreis“, meint Nagelmann, gleichzeitig stellvertretender Abteilungsleiter der Blau-Weißen.

Ob sich zwölf Jahre später Geschichte wiederholt? Und ob auch Gronaus Handball erneut von einer Weltmeisterschaft profitieren kann? Nagelmann will sich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und bleibt Realist. „Vieles hängt vom weiteren Turnierverlauf ab, ob die Hallen voll bleiben, die Euphorie noch größer wird und vor allem, ob es Deutschland zumindest bis ins Halbfinale schafft, was ich der Mannschaft durchaus zutraue.“

Ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk

Zwölf Jahre später jedenfalls heißt der E-Jugend-Trainer nicht mehr Theo Nagelmann. Christian Seifert, selbst früher Seniorenspieler bei Vorwärts unter Jo Fortkamp und später Michael Lammers, betreut den Nachwuchs. Im Hause Seifert leuchtete am Heiligen Abend nicht nur der Weihnachtsbaum, sondern auch Kinderaugen. „Wir haben meinen Sohn Leo, der ebenfalls in der E-Jugend spielt, mit WM-Karten überrascht“, erzählt der Papa.

Am Sonntag geht es also in die Lanxess-Arena. Bruder Jochen, langjähriger Torwart der Blau-Weißen, ist auch mit am Start. „Wir haben da richtig Bock drauf. Das wird ein toller Handball-Familienausflug.“ Dass die Seiferts in Köln die deutsche Nationalmannschaft nicht sehen werden, ist dem Spielplan geschuldet. Das trübt die Stimmung aber ganz und gar nicht: „Einmal WM-Luft schnuppern, das wird super“, sagt der Vorwärts-Trainer. „Und mit ein bisschen Glück heißt eine von vier Paarungen ja Frankreich gegen Spanien oder Kroatien. Das wäre ein echter Knaller.“

Übrigens: So wie Gronaus Handballer zum Jahresstart 2019 holte Christian Seifert mit Bruder Jochen und seinen Mitspielern ebenfalls den Titel Mannschaft des Jahres 2007. Wenn das bei so viel Parallelen kein gutes Omen für die DHB-Auswahl in Sachen Weltmeisterschaft ist. Und vielleicht rennen dann ja wieder viele sportbegeisterte Kinder und Jugendliche Vorwärts die Bude ein.