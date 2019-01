Die Gäste entführten bei ihrem 26:20-Sieg nicht nur beide Punkte, sondern taten den Gastgebern besonders im ersten Durchgang so richtig weh. 6:13 hieß es zur Pause vor vollen Rängen, das schmerzte. Und nach einer Spielzeit ohne Heimniederlage war der Nimbus der Unbesiegbarkeit auch gleich genommen.

„Da sind uns die Grenzen aufgezeigt worden“, erinnert sich Gronaus Trainer Adam Fischer an den Landesliga-Auftakt im September. Am Samstag (17 Uhr) steht das Rückspiel an.

Vorwärts hat die Auftaktpleite überwunden, hat sich mittlerweile in der neuen Umgebung eingefunden. In der nun beginnenden Rückrunde geht es darum, sich die Landesliga-Zugehörigkeit für ein weiteres Jahr zu sichern. 13 Spiele stehen noch aus, das enge Tabellenbild verspricht viel Spannung für den zweiten Saisonabschnitt.

„Kinderhaus hat uns im Hinspiel gezeigt, dass wir anders auftreten, vor allem körperlich präsenter sein müssen“, erklärt Fischer. „Mit mehr Mut und mehr Bewegung in der Abwehr.“

So wird sich in Kinderhaus auch zeigen, ob und wie ein Lernprozess beim Aufsteiger in Gang gesetzt wurde. Fünf Siege in der Hinrunde hat sich der Aufsteiger aus Gronau schon verdient.

„Das wird dennoch eine schwierige Kiste, Kinderhaus ist klarer Favorit“, erklärt Fischer. „Westfalia zähle ich zu den Topmannschaften der Liga. Aber ich sage nicht, dass es unmöglich ist, dort zu gewinnen – nur sehr schwer.“ Denn aus Kinderhaus entführte bislang nur Spitzenreiter TuS Brockhagen zwei Punkte.