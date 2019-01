Epes Kicker eiskalt erwischt

Denn die frostigen Temperaturen stören den Start zur Vorbereitung auf das zweite Fußball-Halbjahr massiv. Schauen die Beteiligten in der Kreisliga A dem Wintereinbruch noch etwas gelassener entgegen, weil die meisten Teams erst nach Karneval am 10. März wieder ranmüssen, sind die Bezirksligisten ganz besonders von den Minusgraden betroffen. Denn der 18. Spieltag soll bereits am 17. Februar über die Bühne gehen. Also bleiben nur noch drei Wochen.

Nur zu gerne hätte Markus Banken Samstag einen ersten Test absolviert. Schließlich hat der FC Epe die Übungseinheiten bereits am 14. Januar wieder aufgenommen. Doch die Partie gegen Burgsteinfurt kann nicht wie geplant stattfinden. „Der Platz ist bis einschließlich Sonntag gesperrt“, stöhnt der Coach ob der momentanen Situation. „Es ist eben nur eingeschränktes Training möglich. Was soll man machen?“ Die Antwort liefert der FCE-Trainer selbst: „Meistens weichen wir in die Soccerhalle nach Gronau aus. Oder ich greife etwas in die Trickkiste. Wir haben auch schon eine Einheit Kickboxen eingelegt. Die war zum einen gut für Kraft und Ausdauer, hat aber natürlich gleichermaßen Spaß gemacht“, erzählt Banken.

An Motivation mangelt es den Blau-Weißen ohnehin nicht. Und das, obwohl sich die Bültenkicker mit fünf Niederlagen in Serie in die Winterpause verabschiedeten. „Dass das Wetter überhaupt keinen Einfluss auf die Trainingsbeteiligung nimmt, rechne ich den Jungs wirklich hoch an“, so der Trainer, der jedoch ebenso weiß: „In der kurzen Wintervorbereitung soll natürlich der Grundstein für die Rückrunde gelegt werden. Daher kann ich mit der aktuellen Situation sicherlich nicht zufrieden sein.“

Einige Meter weiter beim Nachbarn am Wolbertshof sieht die Sache selbstverständlich kaum anders aus. „Der Kunstrasenplatz ist verschneit und vereist“, liefert Trainer Dirk Bültbrun von Vorwärts Epe einen schnellen Situationsbericht. „Wir müssen also improvisieren.“ Eigentlich würde er mit seinen Schützlingen viel lieber taktische Schwerpunkte einstudieren. „Aber die sind so natürlich nicht zu vermitteln. Wir weichen aus in die Sport- oder Soccerhalle, bestreiten Kleinfeldturniere und arbeiten also überwiegend im koordinativen und athletischen Bereich“, klärt Bültbrun auf.

Da die Grün-Weißen an diesem Wochenende eh kein Testspiel vereinbart hatten, ist das Kind noch nicht endgültig in den Brunnen gefallen. Doch auch Vorwärts sitzt die Zeit im Nacken. Ganz besonders dann, wenn Väterchen Frost weiter in Bestform aufläuft.